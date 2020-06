Tweede Kamer: flexstuderen mag alvast in de wet

In je eigen tempo studeren en betalen per studiepunt? Dat is lekker flexibel, vindt de Tweede Kamer. De minister mag aan een wetsvoorstel gaan werken om ‘flexstuderen’ mogelijk te maken.

Het zou nogal een revolutie in het hoger onderwijs zijn als studenten niet langer per jaar collegegeld betalen, maar per studiepunt. Dit idee van VVD en PvdA werd aanvankelijk weggehoond, maar inmiddels niet meer.

Sterker nog, een ruime meerderheid van de Tweede Kamer is zo enthousiast over het idee, dat de minister de uitkomst van een experiment met betalen-per-studiepunt niet hoeft af te wachten. Ze mag flexstuderen “zo snel als mogelijk wettelijk verankeren”.

Uitkomst

Dat staat in een motie van VVD en PvdA die zojuist is aangenomen. Het idee is dat studenten niet altijd de mogelijkheid hebben om fulltime te studeren, bijvoorbeeld omdat ze mantelzorger zijn of omdat ze een eigen bedrijf hebben. Dan zou flexstuderen uitkomst kunnen bieden.

Niet iedereen ziet het zitten. GroenLinks, SP en PVV stemden tegen. Zij vrezen verkapte bezuinigingen en een ieder-voor-zich-samenleving, zoals een GroenLinks-Kamerlid het eerder verwoordde.

Momenteel doen twee hogescholen en twee universiteiten aan de pilot voor flexstuderen mee: Dat zijn Hogeschool Windesheim, Hogeschool Utrecht, Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam. Er is veel belangstelling voor de tweede ronde van de proef. Twaalf nieuwe instellingen haken dan aan.