Tweede Kamer komt flexwerkende studenten tegemoet

Illustratie: Daan van Bommel

Als het aan de Tweede Kamer ligt, komen ook flexwerkende studenten met een inkomen van zo’n 400 euro per maand in aanmerking voor coronasteun. Voor studenten met een eigen bedrijf zit er niets anders op dan te lenen bij DUO.

Door de coronacrisis zitten veel studenten zonder inkomen. Ze werkten op nulurencontracten of als uitzendkracht en worden nu vaak niet meer ingeroosterd voor hun bijbaan of zijn simpelweg ontslagen.

Inmiddels heeft de overheid een regeling bedacht voor flexwerkers die door de coronacrisis in geldnood komen. Maar wie wil aankloppen voor financiële steun moest in februari minimaal 500 euro bruto hebben verdiend.

De sjaak

Een veel te hoog bedrag, aldus de Landelijke Studentenvakbond. “Heb je in februari minder dan 500 euro verdiend, dan ben je alsnog de sjaak”, reageerde de bond op Facebook.

Ook PvdA en D66 vinden dat het drempelbedrag best wat lager mag. De fracties dienden daartoe vorige week een motie in tijdens een groot Tweede Kamerdebat over het coronasteunpakket. Het voorstel kreeg veel steun, bleek gisteravond. Alleen de VVD stemde tegen.

Minister Koolmees had vorige week al aangegeven het drempelbedrag bij een aangenomen motie tot ongeveer 400 euro te willen verlagen. Wel waarschuwde hij dat het uitbreiden van de regeling flink in de papieren zou lopen.

Blijven lenen

Er werd gisteravond ook gestemd over coronasteun voor studenten met een eigen bedrijf. Zij krijgen nu geen geld van de overheid omdat ze al kunnen lenen bij DUO.

De oppositie wil dat gedupeerde studentondernemers alsnog een uitkering krijgen. DENK diende daartoe een motie in. Maar daar staken de regeringspartijen een stokje voor. Zij stemden alle vier tegen, samen met de SGP.