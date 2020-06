Vastzitten in de digitale wereld: hoe ziet jouw leven eruit zonder internet?

Hoe is het internet ontstaan en in welke mate zijn we ervan afhankelijk? Zes studenten Illustratie en Animatie zochten het uit en maakten een sociaal maatschappelijk magazine genaamd Postmodem, waarin ze jongvolwassenen bewust willen maken van hoe zij met het internet omgaan.

Wat als het internet wegvalt?, vroegen de derdejaars zich af. “Dan staat de wereld stil”, zegt Daphne Laarakkers. “Het verkeer kan niet meer geregeld worden, de straatverlichting gaat uit, maar wat doet het met je emoties als je via social media niet meer met je vrienden in contact staat? Vraag je eens af hoe je dagelijkse leven er zonder internet uitziet.”

“Een van mijn groepsgenootjes had haar vriend niet ontmoet zonder internet, haar woning niet gevonden en ook geen baan gehad”, gaat Daphne verder. “We, en daarmee de hele wereld, zijn zó afhankelijk van het internet.” Samen met Malu Bekker, Jill Heesbeen, Misha Hegeman, Merel Sijpkens en Celine van Helvoirt dook Daphne in het World Wide Web en maakte daar een zine van, een magazine met een kleine oplage, van vijftig exemplaren.

Kijk eens om je heen

De studenten willen met de zine jongvolwassenen bewust maken van de connectie met de digitale wereld. Op een luchtige manier leggen ze de focus op de keerzijdes van internet en social media. “Daarmee zeggen we niet dat we moeten stoppen met digitale middelen, maar dat je je bewust moet worden van het gebruik ervan. Het is een zine met een kritische ondertoon. Leg je telefoon eens aan de kant en kijk eens om je heen. Als je alleen maar op een schermpje kijkt, mis je zoveel.”

Postmodem is opgedeeld in verschillende hoofdstukken: beleving, offline, afhankelijkheid, identiteit, gemist, en nu. “We nemen de lezer mee in de wijsheid van ouderen die een leven zonder internet hebben meegemaakt, illustraties over verslavingsverschijnselen en afhankelijkheid, maar ook drijven we de spot met onze emoties en (schijn)identiteit en geven we feiten over het ontstaan van het internet.”

De studenten zijn ervan overtuigd dat sommigen ongelukkig worden door het altijd maar ‘online aanstaan’. “Mensen die alleen daar contact hebben met anderen, denken alleen online vrienden te hebben. Als het internet dan wegvalt, dan komt dat voor die doelgroep hard aan.”

“Mijn kamer is nog nooit zo schoon geweest, nu ik mijn telefoon vaker aan de kant leg”

Maar soms heb je geen andere keuze dan online, zeker nu in coronatijd digitale vergaderingen de norm zijn. “Het brengt ook veel mogelijkheden, dat zie je wel nu iedereen thuis werkt. We hebben Postmodem ook grotendeels online gemaakt, dat ging goed.”

Sinds het project legt Daphne ook zelf haar telefoon wat vaker aan de kant. “Ik houd zeeën van tijd over. Ik lees boeken, teken en voel me ook niet meer verplicht om laat op de avond terug te appen. En nog een pluspunt: mijn kamer is nog nooit zo schoon geweest”, zegt ze lachend.

