Wanneer kan ik weer naar school en hoe zit het volgend jaar met stagelopen? Het College van Bestuur beantwoordt vragen van studenten en medewerkers

Heb jij vragen over de invloed van de coronacrisis op je studie of je werk bij Avans? Morgen proberen bestuursleden Paul Rüpp en Jacomine Ravensbergen, tijdens Avans Live, zoveel mogelijk van de vragen te beantwoorden. Over stagelopen, het voorkomen van studievertraging, tentamens en over de start van het nieuwe studiejaar.

De uitzending is verdeeld in drie thema’s:

Studeren en werken op afstand Veiligheid en welzijn Start studiejaar

Komt je vraag niet in de uitzending dan krijg je naderhand antwoord.

Via https://channel.royalcast.com/avex/#!/avex/20200604_1 kom je in de uitzending. Die begint om 11 uur.

Avans Live wordt opgenomen en voorzien van Engelstalige ondertiteling voor de niet-Nederlandssprekenden bij Avans en ook als je Avans Live terugkijkt, kun je je vragen nog stellen. De opname komt beschikbaar op coronavirus.avans.nl