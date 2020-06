Mag ik weer thuis een feestje geven? En andere prangende vragen over de coronacrisis

Dit artikel wordt regelmatig ververst. Heb je ook een vraag? Mail dan naar Punt@avans.nl.

Mag ik thuis een feestje geven of mijn verjaardag met een groep mensen vieren?

Ja, dat mag. Sinds begin juni is er geen limiet voor het aantal mensen dat je in je eigen (studenten)huis mag ontvangen. Dus studiegenoten, vrienden of familie uitnodigen voor een borrel of etentje: het kan weer. Wel wordt aangeraden om ook thuis nog afstand te houden. Dit laatste is een richtlijn: er wordt dus niet op gehandhaafd. Als er sprake is van geluidsoverlast, dan mag de samenkomst wel opgebroken worden. Onze tip: een barbecue in de tuin is nog altijd minder risicovol dan met een groep vrienden binnen in je (studenten)kamer chillen.

Als ik niet naar het buitenland op vakantie mag, kan het dan wel in Nederland?

Of jouw vakantie op een Spaans of Grieks eiland of aan de Portugese of Italiaanse kust deze zomer kan doorgaan, is nog erg onzeker. En als je al naar het buitenland op vakantie kunt, wat kun je daar dan doen? Mag je naar het strand? Kun je uit eten of stappen? Het is een groot vraagteken.

Veel jongeren richten hun pijlen op een vakantie in eigen land. Met z’n allen in een huisje op een vakantiepark kan net zo leuk zijn. Het is wel de vraag of vakantieparken dat toestaan, schrijft NOS Stories. In de meeste parken geldt: één huishouden per huisje.

De camping is een andere optie voor jongeren die met een groep op vakantie willen. Jongerencampings vind je van Terschelling tot Zeeland. Maar ook daar is het afwachten wat er allemaal mag na 1 juli binnen de coronamaatregelen. Sowieso moet je altijd anderhalve meter afstand houden, wat betekent dat er minder plekken beschikbaar zijn. Groepen zullen een extra tent moeten huren om zich aan die afstand te kunnen houden.

Mag ik in juni weer met mijn vrienden naar het park?

Ja, dat mag, mits je anderhalve meter afstand houdt. Je mag ook met vrienden naar een terras of kroeg. Er zit geen begrenzing op het aantal mensen, vertelde premier Mark Rutte gisteren tijdens de persconferentie. Vermijd drukte, zei Rutte verder. Als de groep te groot wordt, dan grijpen handhavers mogelijk in.

Komt er een tweede golf?

Dat weten we niet zeker. Er zijn virologen die overtuigd zijn dat die tweede piek er komt. En sommige experts verwachten zo’n nieuwe grote uitbraak de herfst, zoals hoogleraar virologie en virusziekte Peter Rottier. Ook de versoepeling van de maatregelen per 1 juni zou volgens sommigen voor een opleving kunnen zorgen.

Drie landen die het coronavirus behoorlijk hebben weten in te dammen, hadden de afgelopen tijd in ieder geval enorme tegenvallers te verwerken. Zuid-Korea, China en Duitsland kregen te maken met nieuwe uitbraken, ongeveer rond de tijd dat ze maatregelen versoepelden. Of daarmee het begin van een tweede golf is ingeluid, weet niemand zeker.

Om zo’n tweede piek in Nederland te voorkomen wil het kabinet een ‘dashboard’ gebruiken. Online worden dan coronagerelateerde gegevens per regio samengebracht. Informatie zoals de bezetting van de bedden op de ic en het aantal positieve testuitslagen, moeten laten zien hoe hoog de besmettingsgraad per regio is. De overheid kijkt dus regionaal naar de besmettingen: als die binnen een specifieke regio fors toenemen, kan besloten worden om in die regio de maatregelen weer aan te scherpen. In regio’s waar het meevalt, worden de maatregelen niet verscherpt.

Waar een tweede piek een feit is: Singapore. Het land was aanvankelijk een voorbeeld in de bestrijding van Covid-19, maar na een succesvolle indamming maakte het virus onverwachts een comeback. Het greep om zich heen in de slaapruimtes van duizenden Zuid-Aziatische arbeidsmigranten, een groep die door de overheid totaal over het hoofd was gezien bij de bestrijding. Van een succesverhaal veranderde Singapore in een harde les voor andere landen: als je niet overal op let, komt het virus keihard terug.

Wanneer kan ik weer sporten?

Volwassenen mogen vanaf vanaf sinds 11 mei weer in de buitenlucht sporten mits het geen contactsport is. Dat is goed nieuws voor onder meer zwemmers, golfers en tennissers, die in het bad, op de baan of op het veld wel anderhalve meter afstand moeten houden. Sporten met het coronaprotocol is in de ene activiteit nu eenmaal wat eenvoudiger dan de andere.

Voorlopig dus nog geen voetbal en ook geen andere teamsporten, maar ook fitnessfanaten en sportklasliefhebbers moeten nog even geduld hebben. Sportverenigingen en fitnesscentra mogen, als alles volgens schema verloopt, pas op 1 september weer open. Dat zei premier Rutte tijdens de persconferentie van woensdag 6 mei.

Er bestaat overigens veel verontwaardiging over het besluit om fitnessclubs dicht te houden tot september, terwijl zwemmen bijvoorbeeld wel mag. Ronald Wouters, directeur van branchevereniging NL Actief uitte zijn ongenoegen in het NOS Radio 1 Journaal. “We hebben er met verontwaardiging en ongeloof kennis van genomen. Niet alleen van de inhoud van het besluit, maar ook over de wijze waarop het tot stand is gekomen.”

Update: De Branche-organisatie van sportscholen koestert de hoop dat het kabinet volgende week een versoepeling aankondigt, zodat fitnesscentra begin juni onder strikte voorwaarden toch weer open kunnen. Zodra er meer bekend is, delen we dat hier.

Kan ik deze zomer op vakantie naar Lloret de Mar?

Op dit moment worden alle niet-noodzakelijke reizen vanuit Nederland naar het buitenland afgeraden. Er staan amper vluchten gepland, dus met het vliegtuig naar bijvoorbeeld Spanje of Italië gaan is bijna onmogelijk.

Hoe de situatie in de zomervakantie zal zijn, is nog onduidelijk. De Spaanse regering heeft nog geen uitspraken gedaan over vakantie vieren in Spanje, maar de verwachting is dat ze eerst het toerisme in eigen land op gang willen brengen in juli/augustus en daarna pas weer toeristen uit andere landen toelaten. Zeker is dat het in verschillende etappes gaat. Ook Frankrijk lijkt vooralsnog de grenzen gesloten te houden voor vakantiegangers.

Een vakantie boeken is vanwege alle onzekerheden voorlopig niet slim. Niemand weet precies hoe lang landen hun grenzen nog dicht houden. Heb je al geboekt, dan is de kans groot dat je een voucher krijgt die je volgend jaar kunt inwisselen voor je vakantie. Zo houden reisorganisaties een gevulde bankrekening en ben jij je geld niet kwijt.

Toch is er ook goed nieuws: Griekenland hoopt deze zomer weer toeristen te kunnen verwelkomen. Het land is begonnen met het versoepelen van het strenge corona-regime. Griekenland kent weinig besmettingen en wordt bejubeld om zijn doeltreffende aanpak. Deze week zijn de eerste winkels en kappers weer open gegaan. Vanaf volgende week worden alle andere maatregelen stapje voor stapje afgebouwd. Begin juli moet alles weer zijn zoals het voor corona was. Vanaf die maand is het land weer open voor toerisme.

Kan ik weer naar mijn opa en oma?

“Mensen vragen zich af wanneer de economie weer van het slot kan. Of wanneer we weer naar opa en oma kunnen”, zei Rutte dinsdag 21 april tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Goed nieuws voor studenten wier opa en oma nog zelfstandig thuiswonen. Die mogen weer enig bezoek gaan ontvangen. Het RIVM schrijft nu nog voor om niet bij 70-plussers langs te gaan. Straks mogen zij toch bezoek krijgen, mits dat van een of twee vaste familieleden of vrienden is. Premier Mark Rutte zei wel dat bijvoorbeeld knuffelen met kleinkinderen wordt afgeraden.

Dus: thuiswonende 70-plussers mogen één of twee vaste bezoekers ontvangen. Maar woont je opa of oma in een verpleeghuis, dan is bezoek nog steeds uit den boze.

Is het verstandig om de lift in mijn studentencomplex te mijden?

Liften zijn volgens Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie aan de Radboud Universiteit, geen grotere besmettingsbron dan andere plekken. “De ruimte is slecht geventileerd, maar ik zou me niet zo’n zorgen maken dat het virus blijft hangen in de lift”, zegt hij in de Volkskrant. Wel is het lastig om anderhalve meter afstand te bewaren in een lift.

Ik heb een sportabonnement bij BRESS in Breda, maar nu betaal ik voor niks. Wat zijn mijn rechten?

Leden van BRESS kunnen gebruik maken van de korte, online work-out video’s op www.fitsnacks.tv. Ook startte de sportinstelling met een 20 days push-up challenge, online work-outs die worden gegeven door Bress-instructeurs en Hiphoplessen. Woensdagavond geven twee fitnessinstructeurs een Q&A waarin zij vragen beantwoorden over thuissporten of nieuwe oefeningen.

De sportschool verzoekt leden met klem om niet te kiezen voor een compensatie van de verloren abonnementsperiode. “Zo kunnen wij, ook in de toekomst, onze voordelige abonnementsprijzen blijven behouden.”

Mocht je wel willen kiezen voor een compensatie, dan biedt BRESS het volgende aan: de verloren periode van het (huidige) abonnement zal, bij een verlenging, kosteloos aan je nieuwe abonnement worden geplakt. Hoe de compensatie in de praktijk wordt gebracht, is nog niet bekend. Wie vragen heeft kan mailen naar info@bress.nl.

Kan ik nog bij een vriend langs, of is samen chillen nu not done?

“Blijf thuis”, zei onze premier. Toch is het in principe niet verboden om een vriend of vriendin op te zoeken. Mits je met niet te veel (maximaal drie) samenkomt en iedereen het kan opbrengen om afstand te houden. Was bij binnenkomst meteen je handen en raak ondertussen niets aan.

Gaat het om je opa en oma, dan is het een ander verhaal. Het RIVM drukt ons op het hart om niet langs te gaan bij mensen van 70 jaar of ouder of bij mensen met een zwakke gezondheid. En natuurlijk geldt ook: blijf thuis als je verkouden bent of andere klachten hebt.

Als je langsgaat bij een vriend, beperk je tot degene van wie je weet dat hij of zij de maatregelen serieus neemt. Ga niet iedere dag bij iemand anders langs. En natuurlijk: houd anderhalve meter afstand van elkaar.

Ik ben wel uitgekeken op Netflix en wil weer een film in de bioscoop zien. Is dat binnenkort mogelijk?

“Als deze pandemie voorbij is, zullen heel veel dingen anders zijn”, zo waarschuwt epidemioloog Marc Bonten in de Volkskrant. “Want maak niet de fout te denken dat het weer hetzelfde zal worden als in januari.” Dat zal gelden voor horeca, kantoortuinen en ook bioscopen zo schetst het artikel. Mogelijk gaan bioscoopzalen twee stoelen leeg houden tussen bezoekers of moet je bij de ingang je postcode laten zien omdat de bioscoop alleen nog bezoekers uit de eigen regio toelaat. Op 21 april geeft het kabinet een persconferentie over mogelijke verlenging of versoepeling van de maatregelen. Ga er maar vanuit dat je nog tot juni opgescheept zit met Netflix.

Ik kan niet werken door de coronacrisis. Kom ik in aanmerking voor compensatie?

Veel studenten geven aan dat ze hun inkomen verloren zijn. Voor de meesten gloort er hoop: het kabinet heeft de geldkraan flink opengedraaid. Zo is er het noodfonds waarmee werkgevers tegemoetgekomen worden voor het doorbetalen van werknemers die door de crisis niet kunnen werken. De werkgever moet de volledige loon zelfs doorbetalen aan de werknemer, maar wordt daar voor 90 procent in gecompenseerd door de overheid. Feitelijk betaalt de baas dus maar 10 procent van dat inkomen.

Krijg je niet doorbetaald omdat je werkgever geen gebruik maakt van deze regeling, dan moet je als werknemer in gesprek gaan met je baas en hem of haar wijzen op de regeling. Bron: LSVB en Rijksoverheid.

En hoe zit het als ik een 0-urencontract heb, of als ik oproepkracht ben?

De tegemoetkoming in de loonkosten vanwege het coronavirus geldt ook voor werknemers met een flexibel contract, zoals oproepkrachten of mensen met een 0-uren contract. Voor oproepkrachten geldt meestal dat je recht hebt op het gemiddelde inkomen van de afgelopen 12 maanden. Als je niet wordt opgeroepen en geen loon krijgt, kun je mogelijk nog een WW-uitkering aanvragen. Heb je geen recht op WW, dan heb je waarschijnlijk recht op bijstand. Bron: Rijksoverheid.

Ik stond op het rooster, maar vanwege de crisis haalde mijn baas me plots van het rooster af. Mag dat?

Officieel mag dat niet. Als de werkgever binnen vier dagen voordat je moet werken het rooster wijzigt, dan heb jij recht op doorbetaling van de oorspronkelijke uren in het rooster. Bron: LSVB.

