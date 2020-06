Wat vinden studenten eigenlijk van hoge studieschulden?

Illustratie: Daan van Bommel

Hoe denken studenten over de studiefinanciering? In hun strijd om de basisbeurs terug te krijgen willen vakbonden LSVb en FNV Young & United de meningen peilen.

De studentenvakbond en jongerenvakbond voeren al jaren campagne tegen hoge studieschulden. Ze vechten voor de terugkeer van de basisbeurs, die in 2015 is afgeschaft door VVD, PvdA, D66 en GroenLinks.

Ook in de Tweede Kamer is een meerderheid voor het herzien van de studiefinanciering. Maar hoe? De twee vakbonden hebben allerlei alternatieven in gedachten en willen hun ideeën stutten met de opvattingen van studenten.

De respondenten kunnen hun mening geven over allerlei stellingen, zoals ‘Het is problematisch als afgestudeerden met een studieschuld van meer dan 24.000 (hbo) of 28.000 euro (wo) aan hun werkende leven moeten beginnen’.

Ball and chain

Wie meer wil weten, krijgt informatie waaruit duidelijk de mening van de twee vakbonden blijkt. Zo is de studieschuld afgebeeld als een ball and chain. “Je zit tot 35 jaar lang aan je studieschuld vast”, staat erbij. (Daar komen overigens aflossingsvrije jaren nog bovenop.)

Uiteindelijk zien de respondenten hun mening op een assenstelsel terug met vier kwadranten: leenstelsel, basisbeurs, schuldenvrije beurs en ‘studietax’ (een belasting voor hoogopgeleiden).

Dat lijkt het einde van de peiling, maar dat is niet zo. Daarna moeten de respondenten nog ‘stemmen’ op een paar punten. Anders tellen hun antwoorden niet mee, zeggen de twee vakbonden streng in een instructiefilmpje.

Alternatief

“Of je nu vóór of tegen het leenstelsel bent, zorg dat je je uitspreekt”, zegt LSVb-voorzitter Alex Tess Rutten. De bonden willen de uitkomsten op 26 juni presenteren tijdens de Dag van het Alternatief op de website www.nietmijnschuld.nl. Want dat er een alternatief uitkomt, staat voor hen wel vast.