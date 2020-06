Weerstand tegen spitsverbod studenten groeit

De weerstand tegen het reisverbod voor studenten in de spits neemt toe. Instellingen en politieke oppositiepartijen bepleiten meer ruimte en studenten schrijven brieven naar de minister. Kunnen er geen touringcars worden ingezet?

Deze week openden universiteiten en hogescholen voorzichtig weer de deuren. Om te zorgen dat studenten en docenten niet meteen weer met z’n allen tegelijk in de spits reizen, moeten de lessen starten en eindigen tussen 11 uur en 15 uur, en na 20 uur.

Maar dat tijdslot is volgens de rectoren van vijftien universiteiten nog te krap. Ook hogescholen-voorman Maurice Limmen wil op den duur meer bewegingsruimte voor studenten in de spits, stelde hij in een interview met het HOP.

Verre van optimaal

In de Tweede Kamer krijgen de instellingen bijval van de oppositie. “Veel te mager”, schrijft SP-Kamerlid Frank Futselaar over de ruimte die aan studenten wordt gegeven in het ov. “Die aangepaste reistijden leveren voor studenten en docenten veel problemen op”, zei ook PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul vandaag tijdens een debat over onderwijs en corona.

Het tijdslot is nog verre van optimaal, erkende minister Van Engelshoven in datzelfde debat. “Dat is niemands eerste keuze geweest. Maar we moeten ook gewoon zorgen dat we als samenleving stap voor stap weer opengaan.” De minister overlegt later vandaag met de koepels over de spreiding van vervoersstromen. “We geven grote prioriteit aan studenten.”

Petitie

Studenten van de Universiteit van Amsterdam wachten de overleggen niet langer af en zijn een petitie gestart. “Door het reisverbod voor studenten in de spits maakt de regering onderwijs op locatie onmogelijk”, vinden ze. “Geef het onderwijs de ruimte!” De teller staat op bijna 1.100 handtekeningen.

Een groep studentenorganisaties, waaronder de landelijke medezeggenschapspartij De Vrije Student, heeft zelfs al een oplossing bedacht voor het capaciteitsprobleem. “Er zijn nog tientallen touringcarorganisaties die op het moment van schrijven zonder werk zitten en de ov-capaciteit ongetwijfeld met liefde verhogen”, schrijven zij in een gezamenlijke brief aan de minister en staatssecretaris Van Veldhoven.

Een rondgang langs de instellingen leert dat er nog geen concrete plannen zijn om touringcars te huren. Op dit moment wordt liever ingezet op goed overleg met de ov-bedrijven.

Ophef

Op Twitter ontstond woensdagavond enige ophef over een bericht dat de minister weekend- en avondonderwijs zou willen stimuleren. Dat klopt volgens Van Engelshoven niet met wat ze aan de Tweede Kamer had geschreven. Ze benadrukte vandaag in de Kamer dat ze weekend- en avondonderwijs ondanks het krappe tijdslot niet wenselijk vindt. “Het is niet de bedoeling”, zei ze. “Maar als instellingen in samenspraak met docenten en studenten daar wel iets mee willen doen, gaan we dat niet onmogelijk maken.”

Het verschuiven van lessen naar de avonduren en eventueel in het weekend biedt ook volgens de briefschrijvers van De Vrije Student geen soelaas. Nu de coronamaatregelen worden versoepeld en de horeca langzaam weer open mag, hebben veel studenten de avonden en het weekend juist weer hard nodig voor hun bijbaan, stellen zij.