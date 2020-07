Afstuderen in coronatijd: ‘Ik heb nog nooit zúlk luid gejuich in de kerk gehoord!’

Voor een onvergetelijke diploma-uitreiking in coronastijl moet je bij de opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) in Breda zijn. Bewapend met vaandel liepen kersverse alumni vandaag met drie bekenden door de Grote Kerk van Breda, waar ze bij het eindstation hun felbegeerde diploma mochten ondertekenen.



Veel studenten kijken er enorm naar uit: een bijzonder feestelijke middag met een toespraak van hun docenten, applaus en eindelijk, onder toeziend oog van je ouders en andere bekenden, je handtekening zetten onder je hbo-diploma. Maar corona zet een streep door grote vieringen en dus haalt Avans alles uit de kast om er toch een bijzondere dag van te maken.

Bewapend met vaandel door de kerk wandelen.

Eigenlijk is de viering bij CMD elk jaar nét wat spetterender dan bij andere opleidingen van Avans, al was het maar om de blikvanger van een locatie: de indrukwekkende Grote Kerk van Breda. Maar vanwege besmettingsrisico’s is het onverstandig om met grote groepen bij elkaar in de kerk te zitten. Inventief als ze zijn, hebben de docenten en medewerkers van CMD er toch iets bijzonders van weten te maken, met nog steeds de kerk als locatie.

Eindelijk, Ryan mag tekenen!

Studenten lopen dit jaar met hun ouders in kleine processie door de kerk. Met een mooie CMD-vaandel drentelen ze om het Koor heen, de prinsenkapel in. Onderweg komen ze een aantal ‘stationnetjes’ tegen. Bij een daarvan bellen ze met hun afstudeerbegeleider. Als laatste ondertekenen ze hun diploma in het mooie Koor van de kerk en krijgen ze een groot applaus van docenten. Daarna mogen ze aan een tafeltje met prosecco proosten op hun diploma.

“Natuurlijk is het heel anders dan voorgaande jaren”, zegt CMD-docent Wander Eikelboom. “Maar we hebben ons best gedaan om er toch iets feestelijks van te maken.”

Een van de eersten die haar diploma in ontvangst mag nemen, is Fenna de Jong. “Het was heel gek om af te studeren in coronatijd”, zegt Fenna. “Maar ik ben blij dat het allemaal gelukt is. En ik vind het zo vet dat de uitreiking in de Grote Kerk is!”

Ook CMD’er Ryan van Steen is onder de indruk van de bijzondere viering. “Ik had eigenlijk geen hoge verwachtingen. Het is gek om door een lege kerk te lopen, maar op deze manier ook heel intiem”, vindt de kersverse alumnus.

En dat is ook de teneur van de andere reacties op de diploma-uitreiking. CMD’ers zijn blij verrast met de inrichting van de middag en vooral te spreken over de persoonlijke benadering van hun docenten. “Het is echt een feestje”, zegt ook een oudere dame die bij de viering aanwezig is. “Ik heb nog nooit zúlk luid gejuich en applaus in de kerk gehoord”, vervolgt ze lachend.

