Afstuderen in coronatijd: met de auto je diploma ophalen in de drive thru

Bijna negentig net afgestudeerde Fysiotherapeuten kregen vandaag hun diploma uitgereikt. Niet bij Avans, zoals gebruikelijk is, maar in de ‘drive thru’ in evenementenhal Breepark. Na een filmpje waarin ze werden toegesproken door hun docenten, een dj en een lichtshow, zetten ze hun handtekening onder dat felbegeerde diploma.

Studenten zijn deze ochtend met hun familie in de auto naar Breepark in Breda gekomen. Buiten is niet te zien wat ze binnen te wachten staat. Als de grote roldeur opengaat, mogen steeds vijf auto’s tegelijk in de donkere hal naar binnen. Na het filmpje rijden ze onder begeleiding van harde muziek onder de dj door.

Adjunct-directeur Hanneke Ariëns opent het filmpje

Ondertekening

De volgende stop is de belangrijkste: de studenten stappen uit de auto en krijgen van een van de docenten hun diploma overhandigd. Docent Ellen Traas staat bij zo’n ‘tekenstation’. “Het ziet er tof uit, het is mooi aangekleed. Goed dat we nog wat tijd met de studenten hebben voor we ze hun diploma meegeven.” Studenten vinden het wel jammer dat ze elkaar niet zien, merkte de docent. “Maar dit is de veiligste manier.”

Na het tekenen van het diploma worden de studenten door een fotograaf vereeuwigd voor een speciale fotowand, krijgen ze een goodiebag overhandigd en dan is het alweer tijd om te gaan. Alles bij elkaar zijn ze zo’n twintig minuten binnen geweest.

Leuk alternatief

“Het was een leuk alternatief”, reageert een van de afgestudeerden bij de uitgang. “Ik ben blij dat ze iets voor ons hebben geregeld. Het is alleen jammer dat het zonder vrienden is. Toen ik wist dat ik geslaagd was, heb ik het wel met vriendinnen van de opleiding gevierd.”

Het diploma is de afsluiter van een rare afstudeerperiode, al heeft deze student daar weinig last van gehad. “Mijn stage had ik het eerste half jaar al gelopen. Ik heb wat keuzevakken gevolgd, wel online, en mijn scriptie geschreven. Daar heb ik vooral literatuuronderzoek voor gedaan. Voor mij veranderde er weinig.”