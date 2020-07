Avansdocent schrijft sprookjesboek met moderne twist én bezorgt ‘m per drone

Sprookjes en fabels zijn volgens docent Business Innovation Eric van Gennip geen saaie verhalen. En al helemaal niet als je er elementen uit onze tijd in verwerkt. Dat is precies wat Van Gennip doet in zijn eerste kinderboek: Veerle en de Vlinders.

“Het kriebelde al jaren om een boek te schrijven”, vertelt Van Gennip. “In 2016 deed ik mee aan een schrijfwedstrijd waarvoor ik een verhaal moest schrijven van twee A4’tjes. Daarna ben ik het verhaal verder gaan uitwerken. Veerle en de Vlinders vloeide daaruit voort.”

Het boek, geschreven voor vijf- tot achtjarigen, gaat over de 9-jarige Veerle die moet verhuizen maar daar helemaal geen zin in heeft. Ze gaat dichtbij een bos wonen, wat ze eng vindt. Van haar ouders krijgt ze een drone cadeau, waarmee ze het bos kan verkennen. Van Gennip: “Zo ontdekt Veerle hoe je een boos of angstig gevoel kunt stoppen.”

Durven praten met anderen over wat je van binnen voelt en het zoeken van verbinding met mensen om je heen, volgens de docent zijn dit de belangrijkste lessen die kinderen uit zijn boek kunnen halen.

Voorlezen

“Iedere keer als ik een stuk geschreven had, las ik het voor aan mijn drie kinderen. Op een bepaald moment merkte ik aan mijn zoon dat het te langdradig werd. Daarom deelde ik het boek op in verschillende hoofdstukken.” Inmiddels leest de oudste dochter van Van Gennip het boek voor in haar klas. “De helft heeft het boek al gekocht. En ik geloof dat ik voorlopig nog wel iedere avond voor het slapen, voorlees uit mijn eigen boek”, vertelt hij lachend.

Vier jaar is Van Gennip bezig geweest met het schrijven van het boek dat ook vol staat met illustraties, gemaakt door een illustrator van zijn uitgeverij De Droomvallei. “In eerste instantie klopte ik aan bij AKV|St. Joost, maar helaas bleek dat niet te matchen, dus heb ik een illustrator toegewezen gekregen door de uitgeverij.” Dat bleek de perfecte match. “Tijdens onze eerste ontmoeting vertelde zij me dat ze altijd een rozenkwarts steen bij zich draagt. Toevallig, want die ‘magische’ steen speelt een rol in het boek en krijgen de lezers bij aankoop.”

Op de Nationale Vlinderteldag bracht de docent het boek uit, via een online boekpresentatie in Teams. “Omdat het boek over de moderne technologieën gaat, heb ik het boek via een drone bezorgd bij de eindredacteur.” Inmiddels kriebelt het al om een nieuw kinderboek te schrijven, wederom met hetzelfde thema. “Over een Google-huis met allerlei technologische snufjes”, fantaseert Van Gennip.