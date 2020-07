Beste afstudeerders AAFM krijgen diploma en 500 euro mee naar huis

De vier beste afstudeeronderzoeken van de Academie voor Algemeen en Financieel Management in Breda zijn beloond met een bedrag van 500 euro. De prijzen werden de gisteren uitgereikt tijdens de diploma-drive thru in Breepark Breda.

Finance and Control

Teun Valk en Thijmen Rovers hebben hun opdracht uitgevoerd bij ProRail. De vierdejaars Finance and Control onderzochten hoe het bedrijf meer in control kan komen van totale kosten van projecten. ProRail heeft Teun en Thijmen gevraagd om de komende maanden een begin te maken met de implementatie van een aantal aanbevelingen.

Accountancy

Stan van Aert en Janou van Peer hadden een 8,5 voor de scriptie en ieder een 9 voor de zitting. Zij deden voor hun opleiding Accountancy onderzoek bij een glastuinbouwbedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het telen van aardbeien, bramen en frambozen

Bedrijfskunde

Met zijn afstudeerwerk zorgt student Bedrijfskunde Richard Aantjens ervoor dat veiligheid en gezondheid van de bouwers en gebruikers van een gebouw al door opdrachtgever Witteveen + Bos bij het ontwerpen wordt meegenomen. Richard studeerde cum laude af.

Human Resource Management

Daphne de Jager is tijdens haar afstudeerperiode voor de opleiding Human Resource Management actief geweest bij OmniformGroup in Alblasserdam waar zij zich in het begin direct verdiept heeft in actieonderzoek door contact te zoeken met diverse experts en uitgebreide literatuur te lezen rond het thema betrokkenheid om de uitstroom, vooral bij jongeren, te voorkomen.