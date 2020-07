Coronavirus, hippe rok en afstuderen nieuwe stijl: dit was het studiejaar 2019-2020

Het collegejaar 2019-2020 is ten einde. Een vreemd jaar waarin vooral corona een stempel drukte op het nieuws. De redactie van Punt gaat even met vakantie. In augustus zijn we terug met een nieuwe hoofdredacteur en een intronummer voor alle eerstejaars. Tot dan moet je het doen met ons studiejaaroverzicht.

Coronavragen houden Avans bezig

Mag ik weer sporten? Kan ik een feestje vieren met vrienden? Is het verstandig om de lift in mijn studentencomplex te mijden? Corona hield iedereen bezig. Artikelen rondom het sluiten en weer deels opengaan van gebouwen werden goed gelezen, maar geen enkel artikel trok dit studiejaar zoveel lezers als onze vragerubriek.

Een rok met een eigen Instagramaccount

Om de zoveel tijd is er weer een trend in modeland je niet kunt ontsnappen. Waren dat eerst de gele regenjassen. De lage zwarte Vans. Later de grote witte Fila-sneakers. En sinds vorig jaar alles met een panterprint. Of nog specifieker: de leopard midi skirt. De ‘iconische’ rok heeft nu een eigen Instagram account.

Lilia is Avansstudent van het Jaar!

Lilia Visser, student Social Work, mag zich een jaar lang Student van het Jaar noemen. Docenten en studenten buitelen zowat over elkaar heen om de student te prijzen om haar vriendelijkheid en haar inzet voor de lhbti-gemeenschap.

Nieuwe cao hogescholen: bonus van 880 euro en loonsverhoging

Ook het nieuws dat medewerkers in het hbo een loonsverhoging van 2,75 procent en een eenmalige uitkering van 880 euro krijgen, wist de aandacht te trekken. Leuk detail: Avansbestuurslid Jacomine Ravensbergen zat aan de onderhandelingstafel.

Waarom we niet meer blank zeggen maar wit

Ook Avans kon niet om het racismedebat heen. Naast diverse interviews met studenten over hun afkomst, werd er op dit artikel over woorden die je wel en niet kunt gebruiken veel gereageerd.

Docent Anouk wint Heel Holland Bakt 2020

Bijna vier miljoen mensen zagen Anouk Glaudemans, docent Social Work, de zevende editie van Heel Holland Bakt winnen. Ze mag zichzelf de Beste Thuisbakker van 2020 noemen.

Afstuderen op een dikke scriptie? Dat is niet meer van deze tijd

Wellicht het langste artikel dat we afgelopen studiejaar op de site hebben geplaatst, maar ook een van de meest gedeelde artikelen gaat over afstuderen. Diverse opleidingen van Avans experimenteren met eigentijdse vormen van afstuderen. “De opvattingen over afstuderen moeten veranderen”, zegt ook Avanslector Tonnie van der Zouwen.

