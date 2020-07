CSU-schoonmakers van Avans naar Amphia: ‘Weinig gemerkt van de hectiek’

Anneke Luisterburg is een van de vijf CSU-schoonmakers die de afgelopen tijd in het Amphia Ziekenhuis in Breda werkten in plaats van bij Avans. Aan collegevoorzitter Paul Rüpp vertelt ze hoe dat was. “Na tweeënhalve maand miste ik de hogeschool.”

“Het was een stuk drukker in het Amphia, maar het werk is hetzelfde”, vertelt Anneke. Ze hoefde niet lang na te denken toen werd gevraagd of ze in het ziekenhuis wilde schoonmaken in plaats van bij Avans. “Twintig jaar geleden werkte ik er ook, maar dan op de locatie Langendijk. Ik wilde dat wel doen.”

Toen Avans zijn deuren sloot voor studenten en medewerkers, bleven de schoonmakers van CSU gewoon op de Avanslocaties aan het werk. Ze maakten alles extra goed schoon en deden werk waar ze normaal gesproken niet aan toe komen. Tot er een verzoek van het Amphia kwam: kon Avans enkele schoonmakers uitlenen?

Isolatiekamer

“Wat trof je daar aan?”, vraagt Rüpp zich af. “Ik heb niet veel gemerkt van de hectiek in het ziekenhuis”, zegt Anneke. De schoonmakers droegen net als bij Avans een uniform, zonder extra beschermingsmiddelen. “Ik heb wel een paar keer een isolatiekamer van een coronapatiënt schoongemaakt, helemaal ingepakt in beschermende kleding. Na een paar minuten was ik al nat van het zweet. Ik heb echt respect voor IC-verpleegkundigen.”

Na bijna drie maanden wilde Anneke graag terug naar Avans. “We werden gewaardeerd in het Amphia. Ik heb een bos bloemen thuisbezorgd gekregen en toen we klaar waren was er een koffiemomentje en kregen we VVV-bonnen. Maar ik miste de hogeschool en de studenten, ook al waren die er bijna niet. Normaal gesproken bruist het hier.” “Maar ze maken wel veel rotzooi”, zegt Rüpp. Dat vindt Anneke niet erg. “Dan heb ik wat te doen. En je kunt studenten daar ook op aanspreken. Ik heb nog nooit een rotopmerking gehad als ik dat deed.”

Leeg

Ook in de zomervakantie zijn de Avansgebouwen leeg. “Hopelijk wordt het in september weer wat drukker”, zegt Anneke. Rüpp kan haar helaas nog geen goed nieuws brengen. “Ook dan mogen we maar 20 procent van het gebouw gebruiken. Wel kunnen we eerder beginnen, omdat studenten dan in de spits mogen reizen. De eerste paar maanden zal het nog steeds rustiger dan normaal zijn bij Avans.”