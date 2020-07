Diploma’s in coronatijd: toeren met de brandweerwagen en serenades in de tuin

Rowena Netten proost met haar docenten op haar diploma

Met luid getoeter rijden docenten Social Work Martijn Verhagen, Bart Paaimans en Wencke van Ruitenbeek in een brandweerwagen de straat van student Rowena Netten in. Ze toeren vandaag langs huizen om op geheel eigen wijze diploma’s aan afgestudeerde Social Workers uit te reiken.

Even dreigde Rowena Netten haar diploma in de stromende regen te moeten tekenen, maar op het moment dat de brandweerwagen haar straat inrijdt, is het gelukkig weer droog. In haar tuin brengen de docenten Rowena een heuse serenade en geven ze haar een borrelpakket én de diploma waar ze zo hard voor gewerkt heeft.

“Het is gek dat ik de uitreiking niet met mijn medestudenten kan vieren”, zegt Rowena. “We hadden ons er allemaal op verheugd om het groots te vieren met alle vierdejaars. Nu vier je het toch maar alleen.” Toch heeft dit ook wel wat, in haar eigen achtertuin, vind ze. “Ik vind het leuk dat de docenten me persoonlijk toezingen.” De docenten zingen Bed of Roses van Bon Jovi, Rowena’s verzoeknummertje.

“We zingen de studenten nu thuis toe, dat is veel persoonlijker”

Normaal gesproken viert de Academie voor Sociale Studies de diploma-uitreiking in de Brabanthallen. “Ook dan zingen we de studenten toe, maar nu doen we dat bij hen thuis”, legt docent Martijn Verhagen uit. “Dit is ook tof, het is veel persoonlijker op deze manier. Wel is het jammer dat we maar kort de tijd hebben om bij de afgestudeerde te blijven. We moeten nu door naar Heesch en Veghel.”

In het najaar, als de coronamaatregelen het weer toelaten, organiseert de academie nog een borrel voor alle afgestudeerden. Zo kunnen de studenten tóch nog samen proosten op deze mijlpaal.