Dít verandert er allemaal in de kantines van Avans

De huidige kantine in Den Bosch

Drommen mensen in de rij voor soep, eeuwige twijfelaars die drie keer langs de toonbank met belegde broodjes slenteren of vrolijke drukte bij de paninibar. Vóór corona waren dit vertrouwde taferelen, maar in het corona-tijdperk is daar geen plek voor. We vroegen Eurestmanager Matthieu van Waardenburg wat er allemaal verandert in de kantines van Avans.

Van Waardenburg vertelt dat de lockdown een “extreem zware periode” was voor Eurest. “We waren blij dat we de 3500 cateringmedewerkers dankzij overheidshulp konden doorbetalen, maar ondertussen liep Eurest ontzettend veel inkomsten mis.”

Toch wil de vestigingsmanager daar niet te lang bij stilstaan. Want na weken van veel thuiszitten mogen ze weer aan de slag. Voorzichtig laat Avans sinds 15 juni studenten toe in de gebouwen, met inachtneming van de geldende afstandsregels. “We keken reikhalzend uit naar dit moment. Dat geldt in het bijzonder voor de cateringmedewerkers die zo lang thuis hebben gezeten”, vertelt de Eurestbaas. Wat betreft die medewerkers: het zijn de vertrouwde gezichten die je vóór de lockdown dagelijks in de kantine tegenkwam. Het vriendelijke personeel van de Avanskantines is gelukkig nog helemaal compleet.

Twijfelen kan niet meer

Maar niet alles is zoals het voor corona was. In de kantine zijn looproutes aangebracht en is er sprake van eenrichtingsverkeer. Dat betekent dat je niet eerst op je gemakje het hele assortiment kunt afstruinen om vervolgens terug te lopen en dan te kiezen. Teruglopen mag überhaupt niet, dus voor twijfelaars wordt het even wennen.

Minder keus

Het assortiment is een stuk minder uitgebreid dan voorheen. Van Waardenburg weet nog niet precies wat er gaat verdwijnen, maar vast staat dat de keuze voor belegde broodjes beperkter wordt. “En een salade mag je niet meer zelf samenstellen, dat is al voor je gedaan en die zit voortaan een een ‘shaker”, zegt hij.

Ook het beleg van de onvolprezen panini’s kun je niet meer zelf kiezen. Die panini’s zijn er nog wel, maar je koopt ze van af nu kant en klaar in de kantine: het panini-afgiftepunt op de Hogeschoollaan is voorlopig verleden tijd. De geliefde broodjes Unox worden vanaf nu voor je klaargezet, evenals de populaire soep. Zelfbediening is kortom passé.

Je lunch laten bezorgen

De kantine krijgt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een bestel- en bezorgapp, waarmee de lunch in een afgesproken bloktijd wordt bezorgd in een leslokaal. Dat weet Punt dankzij interne bronnen, al wil Van Waardenburg nog niet bevestigen dat er een app komt. “Het is mogelijk, maar ik kan er nog weinig over verklappen.”

Een app is praktisch om groepsvorming in de kantine te voorkomen. Bovendien krijgen veel studenten in het nieuwe jaar uren achter elkaar in hetzelfde lokaal les. Het is dus handig als ze tussen de colleges door hun lunch kunnen nuttigen, zonder naar de kantine te hoeven lopen. Zo’n app is ook prettig voor de twijfelaars. Als de menukaart online staat, kun je namelijk voor je bezoek aan de kantine eerst de kaart doornemen.

Prijzen

Bronnen binnen Avans beweren dat de prijzen niet omhoog gaan, maar Eurestmanager Van Waardenburg durft niets te beloven. We kunnen je voorlopig dus niet geruststellen wat prijzen betreft. Betalen gaat wel op dezelfde, contactloze manier als voorheen. En prettig voor Eurest: Avans komt de cateraar in sommige, logistieke kosten tegemoet, om iets van de gederfde inkomsten goed te maken.

Meer verkooppunten

Hoe voorkomt de hogeschool dat het te druk wordt in de kantine? “Studenten en medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het houden van de gepaste afstand”, zegt Van Waardenburg. “Wel loopt in elke kantine iemand van Eurest rond die in de gaten houdt of het niet te druk is. Als we merken dat de afstand niet gehandhaafd kan worden, dan creëren we extra verkooppunten. Bijvoorbeeld een verkooppunt bij Starbucks, of in het Grand Café aan de Hogeschoollaan in Breda. Maar voor alles geldt: we sturen op zicht, eerst kijken hoe dit uitpakt, daarna schalen we eventueel op.”

Geen gekrioel

Wat zitplekken betreft: het gekrioel en de vrolijke chaos van voor corona: het kan even niet meer. Evenals een extra tafeltje aanschuiven. Maar je mag in elk geval wél zittend je broodje oppeuzelen in de kantine en bijkletsen met je studiegenoten, precies zoals het ooit was. En omdat er minder mensen tegelijkertijd bij Avans zijn, is er vanaf nu plek voor iedereen, dat scheelt.

De openingstijden van de kantines worden waarschijnlijk beperkter, omdat studenten minder vaak en in kleinere groepen in het gebouw zijn. “Zodra we nieuwe openingstijden hebben, communiceren we die met alle Avansstudenten en -medewerkers”, zegt Van Waardenburg.

