‘Het is net de Oscar-uitreiking’

Op de rode loper of vanuit de auto je diploma ophalen: sommige instellingen komen met bijzondere oplossingen om hun studenten ondanks corona toch een feestelijke afsluiting van hun studietijd te bezorgen. “Volgend jaar gaan we het weer zo doen.”

Hutjemutje in een warme zaal met medestudenten, familie en vrienden: dat gaat hem niet worden in coronatijd. Hogescholen en universiteiten moesten dit jaar iets anders verzinnen voor hun diploma-uitreikingen. Het leeuwendeel kiest voor online plechtigheden of stelt de festiviteiten uit tot het najaar. Toch wist een handjevol instellingen iets bijzonders op poten te zetten voor hun afstudeerders.

Drive thru

Niets zo corona-proof als een afgesloten auto, dachten ze bij Avans Hogeschool. In een afgehuurde evenementenhal in Breda werden studenten deze week uitgezwaaid met een drive thru diploma-uitreiking.

De afstudeerders en hun gasten reden in hun auto langs een videoscherm, lichtshow en dj-optreden, meldt hogeschoolblad Punt. Het diploma werd uitgereikt tijdens een korte stop bij een ‘tekenstation’.

Rode loper

Bij de walkthrough diplomering van Hogeschool Saxion worden deze maand in totaal 2.700 afstudeerders met een drankje in de hand via een rode loper door het hogeschoolgebouw geleid. Langs de route volgen proostmomenten, muziek, de ondertekening van het diploma en een fotomoment.

Het concept voldoet aan de RIVM-richtlijnen. Afstudeerders gaan in aparte tijdslots met hooguit twee gasten naar binnen. De pennen waarmee ze hun bul ondertekenen, mogen ze meteen houden en ze krijgen een borrelbox mee: dat moet immers thuis gebeuren.

Oscars

Was het veel werk om dit te organiseren? “Dat valt wel mee”, zegt directeur Sander Reinderink van de Academie Financiën, Economie en Management. “In coronatijd zijn we een stuk slagvaardiger en daadkrachtiger geworden. De organisatie lag bovendien vooral bij het ondersteunend personeel, om docenten geen extra werk te bezorgen.”

Tot nu toe zijn de afstudeerders onder de indruk, weet Reinderink. “Ze vinden het fijn dat ze fysiek afscheid kunnen nemen van het gebouw waar ze zo hard hebben gewerkt. En de hele route is ook echt mooi versierd, met bloemen en speciale achterwanden. Het is net de Oscar-uitreiking. We vinden dit concept zo gaaf, dat we het volgend jaar weer zo gaan doen.”

Robots

Internationaal zeer spraakmakend was de diploma-uitreiking bij de Business Break Through University in Tokio. Terwijl de afstudeerders veilig thuis zaten, namen robots tijdens een ceremonie op de universiteit hun diploma in ontvangst. De robots hadden tablets als ‘hoofd’, waarop de gezichten van de afstudeerders via een videoverbinding te zien waren en zij toch min of meer zelf op het podium stonden.