‘Ik zag om me heen hoe studiegenoten worstelden met de situatie’

Alina Milkina

Alina Milkina studeert Animatie bij AKV |St. Joost. Ze komt uit Oekraïne, maar besloot tijdens de coronacrisis in Nederland te blijven. “Reizen was veel te risicovol en ik zag weinig reden om terug te gaan.”

“Natuurlijk heb ik weleens heimwee”, zegt Alina als ik het haar vraag. “Elke internationale student krijgt er vroeg of laat mee te maken. Ik woon nu vijf jaar in Nederland. Af en toe heimwee is een vanzelfsprekendheid geworden.”

Toch, zegt ze, is het gemis nu intenser. “Ik zie mijn familie pas in december, terwijl ik ze eigenlijk deze zomer wilde opzoeken. Dat vind ik verdrietig, vooral door alle gebeurtenissen rond corona. Maar ik probeer niet teveel alleen te zijn met mijn gedachten. Ik heb hier vrienden die ik als familie beschouw. Dat scheelt enorm.”

In Oekraïne draagt iedereen overal een mondmasker, zo hoort ze van vrienden en familie. Een contrast met Nederland, waar mondkapjes alleen in het ov verplicht zijn.

Hoe kijkt ze naar de Nederlandse leiders? “Het beleid is hier in ieder geval heel anders dan in Oekraine”, zegt ze. “Mijn familie vond het opvallend dat wij hier zo laat in lockdown gingen. Ik weet zelf ook niet wat nou het juiste was, dus ik kan de Nederlandse aanpak niet veroordelen.”

Nonchalant

Wat haar verder opvalt is dat niet iedereen het virus even serieus neemt. “Veel mensen lijken nonchalant. Misschien kan het ze weinig schelen, of geloven ze dat ze niet snel besmet raken. In Oekraïne gaat het precies zo. Mensen komen toch in groepen samen, terwijl het afgeraden wordt.”

De student vindt het frustrerend dat er in Nederland weinig informatie in het Engels te krijgen is. En daar is ze niet alleen in. 23 procent van de internationale studenten vond al voor de coronacrisis dat het ontbrak aan goede Engelstalige informatie, blijkt uit een enquête van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en studentenvakbonden LSVb en ESN. Dat percentage neemt vermoedelijk fors toe door de coronacrisis.

Maar Alina neemt het Avans niet kwalijk. “Het komt vooral door de Nederlandse overheid. De informatievoorziening is hier niet altijd even goed, zeker wanneer het om onderwijsgerelateerde zaken gaat. Avans kan daar natuurlijk ook vrij weinig aan doen.”

‘Ik studeer af op film en media. Het enige wat ik nodig heb is een pc’

En hoe valt het online onderwijs? “Ik ben geloof ik een uitzondering, maar voor mij was het geen probleem. Ik studeer af op film en media. Het enige wat ik nodig heb is een pc, dus wat dat betreft heb ik het getroffen.”

Alina’s werkplek

Hoe anders is dat voor kunststudenten die ruimte en materialen nodig hadden, allebei schaars in tijden van corona. “Voor die groep was dit een zware, zo niet onmogelijke periode. Ik zag om me heen hoe studiegenoten worstelden met de situatie. Heel wrang.”

Na de crisis blijft Alina in Nederland wonen. Ze hoopt hier werk te vinden. “Voor nu is Nederland mijn thuis”, zegt ze. En daarna lachend: En het is veel makkelijker om hier vegetariër te zijn.”

