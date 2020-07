Jade van der Zalm wint De Vaan afstudeerprijs met boek over adoptie

Voor de tweede keer reikte de opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) de afstudeerprijs De Vaan uit. De afgestudeerde Jade van der Zalm werd door de jury unaniem als winnaar gekozen met haar project Untitled, waarin ze op een poëtische manier laat zien hoe het is om geadopteerd te zijn.

“Naast dat het maken van Untitled voor mij een verwerkingsproces was, dient het ook als inspiratiebron voor andere geadopteerden”, zegt Jade van der Zalm. Ze maakte een boek over adoptie. “Eigenlijk was ik van plan om een expositie te houden, maar corona gooide roet in het eten. Achteraf ben ik daar blij mee, want met een boek bereik ik veel meer mensen.”

Ze werd geadopteerd uit China, waardoor ze naar eigen zeggen altijd op zoek is naar haar identiteit. “Ik voel me Nederlands omdat ik ben opgegroeid bij Nederlandse adoptieouders. Al spreek ik de taal niet en ken ik de cultuur niet, ik voel me óók Chinees.” In haar zoektocht is Jade daarom vaak bezig met hoe zij zich positioneert tussen de twee culturen. “Ik vraag me ook vaak af of bepaalde dingen aangeleerd zijn of aanleg zijn.”

Herkenbare gevoelens

Voor Untitled sprak de afgestudeerde CMD’er daarom met andere mensen die net als haar geadopteerd zijn. Dat leverde voor haar nieuwe inzichten op, zegt ze. “Tijdens die gesprekken kwamen er herkenbare gevoelens naar boven die zij wél goed onder woorden kunnen brengen. Iets wat me zelf nog niet lukte, maar ik daardoor wel leerde.”

Tijdens de diploma-uitreiking van CMD, kreeg Jade niet alleen haar diploma, maar ook de De Vaan uitgereikt. “Het werk van Jade laat diverse kwetsbare kanten zien. Haar visie is eigen en apart, maar tegelijk ook fijn en mooi en Jade stipt een thema aan dat een hoop mensen met zich meedragen”, luidt het juryrapport.

“Ik voel me vereerd dat ik de afstudeerprijs heb gewonnen. Ongeveer twee jaar heb ik ook les gekregen van Rob de Vaan. Het is daarom extra bijzonder om de prijs te mogen ontvangen in zijn naam.” Jade zag niet aankomen dat zij de prijs zou winnen. “Er waren zoveel goede projecten, die in mijn ogen ook een stuk relevanter waren omdat zij meer inspeelden op corona, zoals BlindEet.”

De Vaan

Voor veel studenten en alumni binnen de opleiding was Robert de Vaan, naar wie de afstudeerprijs is vernoemd, een bekend gezicht. Hij heeft op diverse aspecten veel betekend voor de opleiding. Zo was hij bijvoorbeeld de spin in het web voor de social kanalen en het naar buiten brengen van de verhalen van de opleiding.