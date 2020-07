Nog altijd veel eerstejaars verwacht

Illustratie: Daan van Bommel

Op de drempel van de zomervakantie zijn de vooraanmeldingen bij universiteiten en hogescholen nog altijd hoog. De coronacrisis verandert daar vooralsnog niets aan.

Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van universiteiten en hogescholen. De universiteiten tellen 6,6 procent meer vooraanmeldingen dan vorig jaar om deze tijd. De hogescholen staan drie procent in de plus.

Vooraanmeldingen zijn niet hetzelfde als inschrijvingen. Grofweg een derde van de vooraanmelders haakt alsnog af en staat op 1 oktober (de officiële teldatum) niet ingeschreven.

Buitenlandse studenten

Het zou kunnen dat met name buitenlandse studenten, door de coronabeperkingen, niet komen opdagen als het nieuwe studiejaar begint. Daar zullen vooral de universiteiten dan last van hebben: zij trekken meer internationale studenten dan de hogescholen.

Maar de vooraanmeldingen geven wel een trend weer. Jongeren weten het hoger onderwijs nog steeds te vinden. Een tussenjaar lijkt in crisistijd kennelijk minder aantrekkelijk dan beginnen aan een opleiding.

De hogescholen zien de belangstelling voor het leraarschap met ruim zes procent groeien. Met name de opleidingen tot leraar in het basisonderwijs (pabo) trekken meer eerstejaars. Alleen de economische en technische studies (de twee grootste hbo-sectoren) staan licht in de min. Al met al lijken de bacheloropleidingen net iets meer studenten te trekken dan vorig jaar.

Ad’s

De tweejarige hbo-opleidingen (associate degrees) groeien nog steeds snel. Vorig jaar trokken ze achtduizend nieuwe studenten: de instroom was in drie jaar tijd verdubbeld. In de vooraanmeldingen staan ze wederom 20 procent in de plus. Met name Avans en de Hogeschool Rotterdam tellen veel ad-studenten.