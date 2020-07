Orgel in kapel AKV|St.Joost in ere hersteld

In Nederland zijn er zo’n vijftienduizend orgels en één daarvan staat bij Avans. Dat pijporgel, in de kapel van AKV|St.Joost in Breda, is al jaren niet meer in gebruik. Maar op dit moment wordt het in zijn oude glorie hersteld.

De kapel van AKV|St.Joost is vijf jaar geleden verbouwd en gemoderniseerd. Het orgel, dat stamt uit 1955, mocht blijven, maar er is toen niets aan gedaan. Er kon al een tijd niet meer op gespeeld worden. “Als het orgel gebruikt werd, was het niet voor doeleinden waarvoor het bestemd was. Er werden regelmatig gebruikte lege pizzadozen omgekeerd op het klavier aangetroffen”, mailt Ron Tenge, directeur van de Academie voor Veiligheid en Bestuur en liefhebberij-organist, aan Punt.

Tenge is een van de drie Avansmedewerkers die zich het lot van het orgel aantrokken en op zoek gingen naar een restaurateur. Deskundige Henk Kooiker werd als adviseur bij het project betrokken. Inmiddels is het orgel, waar vijfhonderd pijpen in staan, door een orgelbouwer leeggehaald. De inhoud wordt schoongemaakt en er worden kleine reparaties uitgevoerd, aan de houten pijpen bijvoorbeeld.

Naar beneden gevallen

“We ontdekten dat een aantal pijpen, waarvan de langste drie meter is, waren losgekomen en naar beneden zijn gevallen”, vertelt Kooiker. “Waarschijnlijk is dat gebeurd bij de installatie van een luchtbehandelingssysteem achter het orgel.” Kooiker was eerder als orgelbouwkundig adviseur betrokken bij grote projecten als de restauratie van de orgels van het Concertgebouw in Amsterdam en de Catharinakerk in Eindhoven.

Het orgel in oorspronkelijke staat.

Foto: Wim van der Ros/Brabantse Orgelfederatie

Het elektrische orgel in de kapel van AKV|St.Joost is maar een klein orgel, geeft Kooiker aan. “Maar in zijn soort best goed. De elektrotechniek is nog in goede staat. Na restauratie kan het weer vijftig jaar mee.” Het is de bedoeling dat het orgel straks gebruikt wordt waar het voor bedoeld is: muziek maken. “Als je piano kunt spelen, kun je ook op het orgel spelen. Een klassiek stuk, maar ook de Beatles bijvoorbeeld.”