Paul van ’t Hullenaar Prijs 2020: deze CMD’er blinkt uit

Authentiek, intelligent en “jaloersmakend getalenteerd”, zo omschrijven Avansdocenten de net afgestudeerde Ludo Poot. De CMD’er is dit jaar onderscheiden met de Paul van ’t Hullenaarprijs, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de student die zich het meest onderscheidt van andere studenten Communication and Multimedia Design (CMD).

De jury bestond dit jaar uit naamgever en oud-docent Paul van ‘t Hullenaar, academiedirecteur Carolien Giessen, docent Ria van Ooijen, Pieter-Jan Floris van het MediaLab en student Maina van der Heijden. De vijfkoppige jury roemt Ludo onder meer om zijn strategische en technische kwaliteiten.

Familielid

Al sinds de start van zijn studie is Ludo een graag gezien ‘CMD-familielid’, zo schrijft het vijftal in het juryrapport. Ludo is nooit te beroerd om klasgenoten te helpen en heeft een motiverende werking op docenten en medestudenten. Die aanstekelijkheid heeft hij deels te danken aan zijn tomeloze werklust en energie. Docenten noemen Ludo “een bindende factor” binnen zijn opleiding. “Er zullen zeker studenten zijn die net als Ludo veel uren in het MediaLab hebben doorgebracht, maar hij wint het qua effectiviteit van allemaal.”

CMD’ers kennen de alumnus verder als een creatieve duizendpoot die breed geïnteresseerd is. Hij komt graag op gerenommeerde evenementen en festivals, waar hij ook meewerkt aan exposities en installaties van bijvoorbeeld Games XL of Polymorf.

Cum laude

Ludo heeft zijn diploma nog maar net in ontvangst genomen, maar is nu al een gewilde gastdocent bij verschillende onderwijsmodules. Volgens de jury toont zijn eigen website een rijk portfolio met uiteenlopend werk. En alsof dat alles nog niet genoeg is: Ludo is cum laude afgestudeerd.



Prijs

De Paul van ’t Hullenaarprijs is vernoemd naar de gepensioneerde docent Paul van ‘t Hullenaar. Hij wordt door veel mensen gezien als de geestelijk vader van de Bredase opleiding CMD. De prijs bestaat uit een oorkonde, een Pentel vulpotlood, een beeld van een 3D geprint hoofd van Paul en een bedrag van 500 euro te besteden aan ontwerpbenodigdheden.

Ludo Poot

Lees meer: Wietse Neven wint Paul van ‘t Hullenaarprijs 2019