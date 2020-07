Torenhoog Brits collegegeld jaagt EU-studenten naar Nederland

De vooraanmeldingen zijn ondanks corona hoger dan vorig jaar, maar in 2021 vallen ze mogelijk nog hoger uit. Als studeren in het Verenigd Koninkrijk flink duurder wordt, kiest de helft van de Europese jongeren Nederland als alternatief.

Nu de Brexit een feit is, zullen Europeanen die in het VK willen studeren vanaf september 2021 fors meer moeten betalen. Dat maakte de Britse overheid vorige week bekend. Afhankelijk van de instelling en de opleiding zal het jaarlijkse collegegeld met gemiddeld 99 procent (oftewel: tienduizenden euro’s) oplopen.

Goed uitpakken

Dat gaat veel aankomende studenten toch te ver, blijkt uit onderzoek van Study.eu. Het studiekeuzeplatform zette eind juni een enquête uit onder 2.500 Europese jongeren die eerder hadden aangegeven voor hun studie naar het VK te willen.

Maar liefst 84 procent van de respondenten vindt de aankomende tariefverhoging een goede reden om hun studiegeluk te beproeven in een ander land. Het VK zou hierdoor zo’n 120 duizend studenten kunnen mislopen, berekent Study.eu.

En dat kan gevolgen hebben voor het Nederlandse hoger onderwijs. Bijna de helft van de respondenten (49 procent) zou een studie in Nederland overwegen als alternatief. Duitsland volgt op de tweede plaats (36 procent) en daar achter Frankrijk (19 procent), Ierland (16 procent) en Zweden (14 procent).

Spannend

Tegen alle verwachtingen in hebben zich in zowel hbo als wo meer studenten aangemeld dan vorig jaar. Maar in coronatijden blijft het nog even spannend of ook de internationale studenten na de zomer daadwerkelijk komen opdagen.