Tweede Kamer haalt stokpaardjes van stal

Illustratie: Daan van Bommel

De verkiezingen wierpen gisteravond hun schaduw vooruit in het Tweede Kamerdebat over het hoger onderwijs en onderzoek. Verdienen onderwijsinstellingen boetes of bloemetjes?

Het was een snel debat, waarin de Kamerleden vooral hun moties voorlazen en de minister reageerde. Een waaier aan onderwerpen kwam voorbij. “Je gaat je als oppositiepartij bijna schamen dat je maar één motie hebt meegenomen”, grapte SP-Kamerlid Frank Futselaar.

Die ene SP-motie gaat over studievertraging onder studenten. Misschien is het probleem groter dan we doorhebben, zei Futselaar. Sommige studenten zijn in de coronatijd zelfs helemaal van de radar verdwenen. Laat de onderwijsinstellingen de totale studievertraging eens inventariseren. De minister vindt dat ook een goed idee, dus dat gaat gebeuren.

Feller

Op andere momenten was het debat een stuk feller. Met name regeringspartijen VVD en D66 botsten. Het ging over de ‘boete’ waarmee Dennis Wiersma (VVD) wil dreigen, nu sommige instellingen nog altijd geen goede plannen hebben gemaakt voor de besteding van de miljoenen uit het leenstelsel.

Dreigen met een boete heeft in deze tijd geen zin, vindt Jan Paternotte (D66). Je kunt beter een bloemetje sturen, nu docenten zo hard hebben gewerkt. Minister Van Engelshoven noemde gisteravond nog een praktisch bezwaar: als ze het risico lopen op een boete, dan gaan instellingen daar geld voor reserveren en dat besteden ze dan niet aan het onderwijs.

Ook de minister zelf lag af en toe onder vuur. Kirsten van den Hul (PvdA) wil een landelijk meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie in het hoger onderwijs. Van Engelshoven wil dat klagers terechtkunnen bij de Nationale Ombudsman: “Ik zie niet waar het probleem zit, dus ik ontraad de motie.”

Weekend

En hoe zit het met onderwijs in het weekend of de avond? De ChristenUnie wil dat religieuze studenten niet in de knel komen met de zondagsrust of de sabbat. D66 wil weten hoe vaak het eigenlijk gebeurt en of de medezeggenschap erover meebeslist. De minister vindt het prima om het even aan te stippen in gesprekken met de instellingen.

Zo kwamen nog meer onderwerpen voorbij. De VVD kwam terug op de Islamitische Hogeschool en haar haatzaaiende rector. De hogeschool is na een lange procedure de dans ontsprongen en mag gewoon erkende diploma’s blijven uitreiken. Kan die procedure niet sneller en scherper? De hogeschool maakt “een lange neus naar ons allemaal”, meent Wiersma. Maar de minister bleef erbij: sneller gaat niet, als je het netjes wilt doen.

Geen argumenten

Lisa Westerveld van GroenLinks deed nog één poging om leraren die zich bijschoolden te helpen. Sommigen hebben wel hun diploma behaald, maar niet snel genoeg. Ze moeten hun lerarenbeurs terugbetalen. En dat terwijl de Dienst Uitvoering Onderwijs hun onduidelijk had voorgelicht.

“Ik kan niet meer tellen hoe vaak ik dit met haar gewisseld heb, dus het zal haar niet verbazen dat ik deze motie ontraad”, reageerde de minister. “Omwille van de tijd lijkt het mij verstandig om die argumenten niet opnieuw te gaan wisselen.” Ondanks aandringen van Westerveld ging ze er niet verder op in.

Donderdag stemt de Tweede Kamer over de moties en vrijdag begint het reces. Pas in september komen de Kamerleden weer bijeen.