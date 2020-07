Universiteiten klagen Trump aan vanwege nieuwe visumregels voor studenten

De Amerikaanse topuniversiteiten Harvard en MIT hebben de regering-Trump aangeklaagd. Ze willen voorkomen dat buitenlandse studenten die vanwege de coronacrisis alleen online onderwijs kunnen volgen, het land worden uitgezet.

Net als in Nederland zijn ook Amerikaanse universiteiten massaal overgestapt op afstandsonderwijs. Voor de meeste instellingen zal dat ook na de zomer zo blijven.

Maar president Trump wil buitenlandse studenten die alleen online lessen volgen het land uitzetten. Dat maakte de immigratie- en douanedienst woensdag bekend.

Om hun visum te behouden, moeten buitenlandse studenten na de zomer ten minste één fysieke les volgen. Wie zich op dat moment buiten de VS bevindt en alleen staat ingeschreven voor online onderwijs, mag het land niet meer in.

Wreed

Volgens Harvard en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) is Trumps maatregel vooral bedoeld om universiteiten te dwingen hun deuren weer te openen. Ze willen dat niet, omdat het aantal coronabesmettingen in de VS nog altijd oploopt.

De prestigieuze instituten laten het er niet bij zitten en hebben Trump en zijn regering aangeklaagd. In de New York Times omschrijft procureur-generaal Maura Healey de nieuwe regel als “wreed” en “illegaal”.