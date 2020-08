Alternatieve introductie: Virgo-leden worden buddy’s van eerstejaars

Studentenverenigingen mogen tijdens de introductieweken toch fysieke activiteiten organiseren, als die tenminste zijn gericht op de werving en introductie van nieuwe leden. Voor de Bredase vereniging Virgo reden om met een splinternieuw plan te komen om eerstejaarsstudenten een mooie introductie te kunnen geven.

Eerstejaars van Avans Breda kunnen via WhatsApp contact opnemen met Virgo. Om een vraag te stellen, of als ze willen kennismaken met de vereniging of de stad waar ze gaan studeren. Studenten die daarvoor kiezen, worden gekoppeld aan één van de leden van de vereniging.

Activiteiten

“Het team achter het WhatsApp-nummer houdt eerst een kort gesprek en zorgt vervolgens dat de student op basis van opleiding en interesses gekoppeld wordt aan een Virgo-lid”, vertelt voorzitter Ralph Verwijmeren. Gedurende de introductieperiode vormen ze een duo en kunnen ze samen aan activiteiten deelnemen. “Alles volgens de richtlijnen van het RIVM uiteraard, op anderhalve meter afstand. Wil een student alleen af en toe appen met z’n buddy, dan is dat ook prima.”

Het activiteitenaanbod is gevarieerd. De nieuwe eerstejaarsstudenten kunnen bijvoorbeeld met hun buddy met een boot door de Bredase singels varen, samen sporten bij Bress of naar de kroeg. “Maar als ze een avondje thuis op de bank een film willen kijken, is dat ook prima”, zegt Ralph.

Er staan zo’n tachtig Virgo-leden te trappelen om op pad te gaan met nieuwe Avansstudenten. Voor de door Virgo aangeboden activiteiten krijgen ze vouchers. De vereniging weet op die manier precies waar de duo’s zijn en wat ze doen.

Virgo is te bereiken op 06-58 76 86 71.