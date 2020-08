Avans One: alles over je studie gebundeld in één app

Avans One is de nieuwe officiële Avans app voor studenten. Vorig studiejaar werkten 70 studenten mee aan een pilot, vanaf deze week is de app te downloaden in de Play- en Appstore.

“De app is een paraplu over veel Avanssystemen”, legt product owner Claudia Vreeswijk uit. “Osiris en bijvoorbeeld de roosters vind je er allemaal in terug. Zo hoeft een student niet steeds opnieuw in te loggen en te wisselen tussen systemen.” In de nieuwe app vinden studenten naast roosters ook deadlines, toetsen en hun agenda terug. “Notificaties van Blackboard, cijfers, bus- en treintijden en de studievoortgang zijn ook in Avans One te zien.”

De ontwikkelaars van Avans One betrokken studenten bij het maken van de app. “Daardoor kwamen we erachter dat studenten behoefte hadden aan een app waarin zij snel en makkelijk praktische zaken kunnen regelen of bekijken op één plek”, legt Vreeswijk uit.

Testpanel van 70 studenten

De zeventig studenten hebben de eerste versie van de app een aantal weken dagelijks gebruikt . “Op die manier konden zij in de praktijk ervaren hoe de app werkt en of die voldoet aan hun verwachtingen”, vertelt Vreeswijk. “Hun feedback op de verschillende functionaliteiten konden ze direct in de app geven.”

De app is sinds woensdag officieel te downloaden, maar wordt continu doorontwikkeld. “Studenten zouden het fijn vinden als zij ook beschikbare lokalen kunnen opzoeken, zodat ze een ruimte kunnen reserveren om samen te werken.”

Slimme koppelingen

Eind 2020 is Avans One ook beschikbaar in een desktopversie voor studenten en de app-versie voor docenten. “Via de laptop krijgt de gebruiker net wat meer informatie. Slimme koppelingen naar bijvoorbeeld Osiris Student, Brightspace en Office365.”