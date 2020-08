Avansintro’s: met eindtijd en zónder drank

Geen druppel alcohol, maximaal 25 personen bij elkaar in openbare ruimtes en een eindtijd van 22.00 uur. Daaraan moeten de introductieactiviteiten voldoen die de opleidingen van Avans organiseren.

Na een inventarisatie van de hogeschool blijkt dat de plannen rondom de introweek passen binnen de gestelde richtlijnen. De introductieactiviteiten gaan de komende twee weken daarom door.

Avansrichtlijnen

Tijdens de intro’s die plaatsvinden op het eigen terrein van Avans zijn de ‘Avansrichtlijnen’ leidend. Géén alcoholische versnaperingen tijdens het kennismaken en een eindtijd van 22.00 uur. Voor activiteiten die plaatsvinden bij externe organisaties zoals horecagelegenheden, sportverenigingen of theaters gelden de richtlijnen die de organisaties stellen.

De Academie voor Sociale Studies in Den Bosch heeft een coronaproof programma opgesteld. Eerstejaarsstudenten komen één dagdeel naar de locatie Hervenplein waar zij kennismaken met hun klas, docenten en intropapa of -mama. Op vrijdag organiseren studenten een online kwartet.

In de avond houdt studievereniging Socius een online pubquiz. “Fysiek is het een stuk leuker en makkelijker om mensen enthousiast te krijgen”, vertel penningmeester Michael. “Via een beeldscherm is dat lastiger. Hopelijk kunnen we de studenten met de online quiz en biercantus toch met een goed gevoel laten beginnen.”

Online intro

“Het thema van onze intro is heelal”, vertelt docent Ilse Hendriks. “Omdat we nu in een gekke wereld leven hebben we voor een bijpassend thema gekozen.” Volgens Hendriks is het meer georganiseer om de intro’s online te laten plaatsvinden. “En het is minder spectaculair, maar we maken er het beste van.”

Avans is blij dat de introductieactiviteiten doorgaan. Een goede introductieperiode voor eerstejaarsstudenten is volgens de hogeschool van groot belang. Zo leren zij elkaar, de school en de stad waar zij studeren goed kennen.