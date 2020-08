Ben jij eerstejaars? Dan zoeken we jou!

De redactie van Punt is op zoek naar eerstejaarsstudenten. Hoe is het om te studeren in tijden van corona? Waar loop je tegenaan? Waar hoop je op?

Want bij studeren gaat het niet alleen om het leren van nieuwe dingen. Nieuwe vrienden maken, op kamers gaan en je onderdompelen in het studentenleven: dat zijn ook belangrijke onderdelen van deze tijd. En daar komt bij dat je als nieuwbakken student de middelbareschooltijd anders hebt afgesloten. Geen gala en (vaak) ook geen examenreis of diploma-uitreiking. Genoeg redenen dus om kersverse ‘Avans’ers’ voor een langere periode te volgen.

Vind je het leuk om mee te doen? Stuur ons dan een mail: n.taha@avans.nl.

