‘De reuring van het nieuws zal ik missen. De koffie niet!’

Arold Roestenburg

“Alleen nog even mijn sleutels inleveren”, roept hij over de redactie. Arold Roestenburg has left the building. Na 14 jaar zegt hij de functie van hoofdredacteur van Punt vaarwel en gaat aan de slag als docent en decaan bij het ROC in Tilburg.

Arold, zoon van een boomkweker, dacht zijn hele leven de bomenwereld in te gaan. Hij begon vol goede moed aan zijn studie aan de HAS (Hogere Agrarische School) maar kwam erachter dat schrijven toch meer zijn passie was.

Na de School voor Journalistiek kwam hij op de redactie van Punt terecht. Vooral de website hield hij bij. Na een periode als interim hoofdredacteur werd hij de vaste. “In die tijd kwam Punt, toen nog een krantje, tweewekelijks uit.” Maar al snel zag hij dat de nadruk op de website moest liggen. “Daar stond het nieuws op. Die content was nieuwswaardig en ging snel.”

Metamorfose

Onder leiding van Arold ging Punt van een krant naar een maandelijks magazine. Ook de website onderging een metamorfose en de pen van de redacteuren werd vlotter. “Op de redacteuren ben ik trots. Zoals redacteur Naz. Zij ontving laatst nog een prijs voor haar serie Afkomst.”

En Punt legde veel meer zaken bloot. Van een Playboymodel op de voorpagina, tot artikelen over thuis softdrugs kweken of de overbodige kosten van een Avansstudent. Toch merkt Arold dat studenten in deze tijd voorzichtiger omgaan met media. “Je merkt dat studenten weten dat alles terug te lezen is op het internet. Dat wil niet altijd iedereen.”

Nieuwe opleiding

Nu zit zijn taak bij Punt erop. “Ik zei altijd: als mijn jongste dochter naar de middelbare school gaat, dan stop ik bij Avans.” En dat is nu het geval. “Op het ROC in Tilburg ga ik Nederlands en journalistiek geven op onder andere de nieuwe opleiding content creator. Daar heb ik een lesprogramma voor ontwikkeld.”

Wat hij gaat missen van Punt? Het nieuws. “De reuring die ontstaat als er belangrijk nieuws van Avans via een mailbom binnenkomt, blijft me bij.” En wat hij niet gaat missen? “De koffie”, grapt Arold, “want die lust ik niet. En de auto, ik kan nu namelijk op mijn fiets naar mijn werk”, zegt hij terwijl hij de sleutels op het bureau van de nieuwe hoofdredacteur legt en afzwaait.

Nieuwe hoofdredacteur



“Mijn naam is Susanne de Kroon en ik ben de nieuwe hoofdredacteur van Punt.Ik heb 1 augustus het stokje overgenomen van Arold Roestenburg die het magazine verlaat.”



“In de regionale en de landelijke journalistiek heb ik ervaring opgedaan. Eerst bij RTL en later bij het NOS journaal. Nu ben ik weer terug in Brabant. Met twee kleine opgroeiende kinderen is het goed om dichter bij huis het vak uit te voeren. En waar kan dat beter dan bij een instituut als Avans.”



“Ik hou van verbinden en verbinding maken is nodig om mooie en inhoudelijk goede verhalen te maken. Juist nu in deze bijzondere tijd! Het is een uitdaging om binnen de journalistiek de beleidsvormende kant mee te maken. Vier keer per jaar zullen we een magazine uitbrengen. In de tussentijd wordt u gevoed met informatie op de site en op social media.”