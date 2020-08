Dit weten we over het nieuwe studiejaar

Pexels.com

Avans streeft ernaar om voor elke student minstens een keer per week onderwijs op locatie aan te bieden. Per opleiding zal het wel sterk verschillen. Studenten die praktijkopdrachten moeten doen, zullen logischerwijs vaker in het gebouw zijn. Ook eerstejaars hebben prioriteit, omdat ze elkaar en de hogeschool nog moeten leren kennen. In dit stuk lees je alles wat we tot nu toe weten over het nieuwe studiejaar in coronatijd.

Het merendeel van de colleges wordt online gegeven. Avansstudenten komen alleen naar locaties wanneer ze worden ingeroosterd of uitgenodigd zijn. Je kunt niet de hele dag binnen de Avansmuren rondhangen om zomaar een beetje rond te dolen of bij te praten met je (nieuwe) studiegenoten.

Looproutes

Overal in de gebouwen zijn looproutes aangebracht om ervoor te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk anderhalve meter afstand bewaart. Daar hoort ook regelmatig handen wassen én desinfecteren bij.

Per klaslokaal kan maar een beperkt aantal studenten worden toegelaten. Hoeveel dat er precies zijn, hangt af van de grootte van het lokaal. Verwacht wordt dat het tien tot vijftien studenten zijn.

Hoe weten we zeker dat er niet teveel studenten in het gebouw rondlopen? Avans-bestuurslid Jacomine Ravensbergen: “Medewerkers gaan niet als agenten rondlopen om te controleren of er wel voldoende afstand wordt bewaard. We vertrouwen erop dat studenten enkel en alleen naar Avans komen als ze ingeroosterd of uitgenodigd zijn.”

Ramen open, anders mondkapjes

In lokalen waar ramen niet open kunnen of mogen, worden mondkapjes aangeraden, docenten kunnen daar bij het facilitair team om vragen

Dat geldt ook als er een airco aanwezig is die niet uit kan of mag.

Contactpunten

Koffieapparaten, kopieerapparaten, leuningen, deurkrukken en toiletten worden extra schoongemaakt.

Toiletten

Toegangsdeuren van de voorruimtes van de toiletten staan open waar mogelijk. Die deuren moet je open laten staan.

Liften

Liften kun je alleen gebruiken met een leenpas en enkel als het strikt noodzakelijk is.

Xplora nog gesloten

Studeren of met je werkgroepje samenkomen in Xplora: dat zit er voorlopig niet in. “In elk geval staat vast dat de Xplora’s gesloten zullen blijven in augustus en september”, vertelt Peter van Gool van Xplora.

En hoe zit het na september? “We hopen langzaam toe te werken naar het moment dat we weer open kunnen. Binnen in de Xplora’s wordt samen met het facilitair team hard gewerkt aan een plan om open te gaan, altijd met inachtneming van de regels.”

Heb je boeken nodig? Stuur dan een leenverzoek naar xplora@avans.nl. Daarna hoor je wanneer de aangevraagde boeken klaarstaan in de centrale hal van de Avans locaties.

Vernieuwd

Er is ook goed Xplora-nieuws. Van de zes Xplora’s die Avans rijk is, zijn er vier geheel of gedeeltelijk vernieuwd. De Xplora’s van de kunstacademies aan de Beukenlaan in Breda en Parallelweg in Den Bosch en van de locaties Cobbenhagelaan in Tilburg en Terrazza aan het Hervenplein in Den Bosch zijn grondig aangepakt. Alle locaties starten in het nieuwe collegejaar met een nieuwe balie, een zelf-uitleenapparaat en een inlevermeubel voor geleende boeken.

