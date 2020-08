‘Ik mis de tussendoortjes’

Punt in gesprek met bestuursvoorzitter Paul Rüpp over

contact, online en studeren in tijden van corona.

“Helemaal rechts staan boeken uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. En deze kast bevat proza en poëzie.” Bestuursvoorzitter Paul Rüpp showt de boekenkast achter hem tijdens het online-interview. En dat is niet de enige achtergrond waarover hij beschikt. “Ik varieer want in mijn werkkamer hangen voetbalshirts en shawls.”

Rüpps agenda staat vol met onlinebijeenkomsten. Die gaan over corona, het nieuwe normaal en over het aankomende studiejaar. Een jaar waarin we tot in ieder geval januari nog zoveel mogelijk thuiswerken en studenten vooral online leskrijgen.

Videowall

“Het online-onderwijs gaan we anders inrichten”, vertelt Rüpp. “We missen de interactie. We zien in onlinelessen dat een paar studenten vragen stellen en de rest niet.” Avans heeft daarom bewegende camera’s en een videowall aangeschaft. “Geld dat we nu niet uitgeven, wordt gebruikt om dit soort investeringen te doen.” Denk bijvoorbeeld aan de Onderwijsdag van april die niet door ging. Dat scheelt tienduizenden euro’s. Met zo’n wall hoopt Avans dat het contact tussen studenten en docenten beter verloopt. Zoals meer hybride lessen waar een deel van de studenten fysiek aanwezig is en een ander deel via de beeldschermen fysiek aanwezig lijkt te zijn.

Kick-off

Ook het personeel heeft volgens Rüpp behoefte aan contact, fysiek contact. Daarom gaat de Kick-off voor medewerkers in het stadion in Tilburg aanstaande dinsdag door. “De wil om collega’s de groepsdynamiek te laten voelen is sterk. En dat merk je; we hebben al meer aanmeldingen dan vorig jaar.” Organisatorisch is alles op orde. “We hebben overlegd en concluderen dat er niets kan gebeuren”, verzekert hij. “Alles is op anderhalve meter afstand, we gaan in shifts naar binnen en je komt niet overeind.” Ook is er extra personeel dat erop toeziet dat na het parkeren niet wordt samengeschoold.

Tussendoortje

Rüpp zelf mist ook het live contact. Normaal bezoekt hij locaties voor zijn afspraken en overleggen en doet dan een ‘tussendoortje’. “Ik loop expres dwars door het trappenhuis en spreek ondertussen twaalf verschillende mensen.” Dat contact is er nauwelijks nu veel mensen thuiswerken. “En dan mis je de momenten in de wandelgangen waar je bijvoorbeeld in contact komt met collega’s en kunt napraten over dat overleg of college.”

Eerstejaars

Hij drukt medewerkers op het hart om vooral de eerstejaars niet uit het oog te verliezen. Avans wil hen zoveel mogelijk samenbrengen. “Ik ben wel bang om studenten te verliezen. Het zou zonde zijn als een individuele student, die nog geen studentenkamer heeft en het onderwijs even niet kan volgen, afhaakt. Dan zijn we ze kwijt.” Maar Avans doet meer en blijft creatief. “We trakteren de studenten in de klas op een kop koffie en een gevulde koek. Classroomservice”, grapt hij.

Rüpp verwacht dat pas het volgend studiejaar meer mogelijk is. “We zijn echt terug als het vaccin er is.” Tot die tijd werkt Avans achter de schermen door om in de toekomst goed onderwijs te geven. Sommige ambities van het plan Ambitie2025 gaan juist moeizamer maar anderen komen in een stroomversnelling. De digitalisering zouden we binnen twee jaar uitrollen, dat is nu in twee weken tijd gebeurd.” En volgens Rüpp kan dat alleen als je aandacht blijft houden voor elkaar, zowel fysiek als online. “Onderwijs is teamwork en dat moet je ook steeds weer ervaren!”