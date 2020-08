Internationale studenten worden VS toch niet uitgezet

Illustratie: Janine Jansen

Internationale studenten hoeven de Verenigde Staten toch niet te verlaten als ze na de zomer alleen online onderwijs volgen. Nu universiteiten een rechtszaak hebben aangespannen, heeft Trump zijn omstreden nieuwe visumregels weer geschrapt.

Begin juli kondigde de Amerikaanse immigratiedienst nieuwe voorwaarden voor internationale studenten aan. Om hun visum te behouden, zouden zij na de zomer ten minste één fysieke les moeten volgen.

Topuniversiteiten Harvard en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) spanden prompt een rechtszaak aan tegen de regering. Volgens de instellingen zou president Trump universiteiten met zijn nieuwe maatregel willen dwingen hun deuren weer te openen, hoewel het coronavirus in de VS nog altijd om zich heen grijpt.

‘Onrechtmatig’

In de VS studeren meer dan een miljoen internationale studenten. Harvard en MIT ontvingen publieke steun van tientallen andere universiteiten, waaronder alle instellingen uit de prestigieuze Ivy League.

Onder deze druk heeft de Amerikaanse regering de nieuwe regels weer ingetrokken. Dat maakte een federale rechter bekend tijdens een hoorzitting in Boston.

“Dit is een belangrijke overwinning”, schrijft Harvard-voorzitter Larry Bacow. Volgens hem hebben de Amerikaanse universiteiten nu een sterke rechtspositie voor als de regering-Trump opnieuw “onrechtmatig” zou handelen.