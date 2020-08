Intro Festival @Home: het jaar goed beginnen vanachter je beeldscherm

Feesten, quizzen, je studiestad bekijken in 3D en optredens van dj’s rechtstreeks in je woonkamer. Dat is hoe het HBO Intro Festival er dit jaar uitziet. Op donderdagavond 3 september heet de organisatie alle studenten, noodgedwongen online, welkom.

Over een week is het tijd voor hét feest dat je studententijd inluidt: het Intro Festival @Home. Tijdens deze volledig digitale editie schakel je die avond vanuit je woonkamer tussen 5 verschillende kanalen.

Doordat het festival online wordt georganiseerd, zijn er dit jaar meer studie-, studenten- en sportverenigingen betrokken. Ze presenteren zich op het speciale HangOut-kanaal aan de hand van quizzen, challenges, rondleidingen en er komen dj-sets vanuit bijvoorbeeld de soos voorbij. Ook kunnen studenten elkaar ontmoeten in de chat tijdens de livestream.

Studenten verbinden

De samenwerking met het Intro Festival @Home is volgens Quintin Reisenberger van de Bossche studentenvereniging Animoso leuk en belangrijk. “Het festival heeft hetzelfde doel als wij: nieuwe studenten met elkaar verbinden. Juist nu alle studenten thuis zitten, zijn we als vereniging erg blij dat dit doel toch – online – behaald kan worden.”

Naast het HangOut-kanaal krijgen Breda en Den Bosch, waar normaal gesproken de fysieke festivals plaatsvinden, een eigen kanaal met dj’s en rappers. La Fuente en Bilal Wahib, bekend van de hit ‘Tigers’, zijn te zien en horen.

Als kers op de taart kunnen studenten hun studentenstad bekijken vanuit 3D-perspectief. Op het VR-kanaal krijgen zij alvast een beeld van de stad waarin ze gaan studeren.

Het Intro Festival @Home vindt plaats op donderdagavond 3 september tussen 20.00 en 23.00 uur. Meld je hier aan!