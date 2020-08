Jongeren gaan protesteren tegen dure kamers

In verschillende steden protesteren jongeren volgende week tegen de hoge huurprijzen van studentenkamers. Ze beginnen in Wageningen en voeren later in de week actie in Amsterdam, Utrecht, Groningen en Nijmegen.

Het protest is van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en vakbond FNV Young & United, die de hoge huurprijzen “belachelijk” vinden: 600 of 700 euro in de maand is geen uitzondering meer.

In Wageningen gaan studenten maandag koepeltentjes opzetten met de prijs van een even grote studentenkamer erbij, om aanschouwelijk te maken hoe duur hun woningen inmiddels zijn.

Huisjesmelkers sponsoren

Studeren is al duur genoeg, vinden de vakbonden. Veel studenten moeten al lenen om de kosten te kunnen dragen. “Ze sluiten als het ware een hypotheek op hun toekomst af”, zegt LSVb-voorzitter Lyle Muns. “We willen niet dat studenten zich in de schulden moeten steken om huisjesmelkers te sponsoren.”

De twee vakbonden trekken samen op tegen de schulden die veel studenten moeten maken om te studeren. Met de hashtag #NietMijnSchuld voeren ze al een jaar campagne voor de terugkeer van de basisbeurs.

Wat er precies in andere steden gaat gebeuren, willen de vakbonden “een verrassing” houden. In de loop van volgende week komt daar meer informatie over, zegt Muns.