Les op locatie? Avans trakteert!

De komende zeven weken kun je als Avansstudent een traktatie verwachten wanneer je op locatie les krijgt. Avans trakteert om de studenten na een roerige periode weer te verwelkomen. Cateraar Eurest komt twee keer per dag (’s ochtends en ’s middags) langs de lokalen om de lekkernijen, bijvoorbeeld een worstenbroodje of waterijsje, uit te delen.

Door de studenten tussendoortjes te geven, hoopt Avans drukte in de restaurants te voorkomen. Het is dan ook niet mogelijk om de traktatie in één van de restaurants op te halen.

Studenten die in het gebouw zijn om lessen te volgen, hoeven niet van lokaal te wisselen. Dat doen de docenten. Het is niet de enige maatregel om coronabesmettingen in de gebouwen te voorkomen. Zo zijn er looproutes uitgestippeld en worden deurklinken, leuningen, toiletten, koffiezetapparaten en kopieerapparaten extra schoon gemaakt.

Bezorgapp

Om het studenten nog makkelijker te maken, wordt tevens gewerkt aan een bezorgapp. Met de app kun je eten en drinken op bestelling door cateraar Eurest naar je lokaal laten brengen.

Vandaag start de uitdeelactie. Ook bij deeltijdlessen in de avond wordt er getrakteerd.

