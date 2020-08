Nieuwe koffiemachines Avans schenken CO2-neutrale koffie en fairtrade organic thee

Tussen half augustus en begin september vervangt Avans in de gebouwen 70 koffiemachines door automaten van leverancier MAAS. Daarmee haalt de hogeschool naast luxere koffie- en theesmaken ook CO2-neutrale koffie, fairtrade organic thee en energiezuinige machines in huis.

In de pantry’s en algemene ruimtes van Avans kunnen medewerkers koffie van drie verschillende bonen tappen: Blendstar, Heilige Boontjes en BLCK Coffee, een cafeïnevrije variant. Naast verschillende klassieke koffies of koffies met melk, kunnen zij ook kiezen uit chocolademelk, warme melk of verschillende smaken thee.

Niet alle koffiepunten veranderen, in de meeste kantines kon je al koffie van verse bonen krijgen. Dat blijft cateraar Eurest aanbieden. De Douwe Egberts koffiestations, zoals in Xplora op de eerste verdieping van de Onderwijsboulevard, blijven ook.

Avansmedewerkers krijgen koffie- en theebeker

Met de nieuwe machines wil Avans koffiedrinken zo duurzaam mogelijk maken. Door de Koffie Recycle Service waarmee MAAS samenwerkt, gaat het koffiedik niet naar de vuilverbranding, maar wordt het ingezet als grondstof, meststof of energiebron. Daarnaast krijgen alle Avansmedewerkers in het nieuwe studiejaar een koffie- en theebeker gemaakt van duurzaam materiaal om bekerverspilling tegen te gaan.