Ondertussen deze zomer…

Foto: Pexels/Anna Shvets

Dit jaar namen we naast zonnebrand en onze zwemspullen voor het eerst ook massaal mondkapjes mee op vakantie. Ook in hogeronderwijsland liep het deze zomer door corona heel anders dan normaal.

Toch (online) introductieweken voor nieuwe eerstejaars…

Even was het spannend: zouden de introductieweken voor nieuwe studenten volledig worden geschrapt, nu het aantal besmettingen weer toeneemt? Dat niet, zei premier Rutte op 6 augustus tijdens een persconferentie, maar het kabinet trekt wel de teugels aan. Zo moeten hogescholen en universiteiten hun introductieweken zoveel mogelijk online organiseren. Alleen bepaalde voorlichtingsactiviteiten mogen in kleine groepjes doorgaan.

Voor studentensport- en studieverenigingen zijn fysieke activiteiten alleen toegestaan als die zijn gericht op – jawel – sport en studie. Maar alcohol is uit den boze en iedereen moet om 22.00 uur weer richting huis. Dat geldt ook voor studentenverenigingen: geen borrels en ontgroeningen dus.

Minister De Jonge wil dat studenten meewerken

Later tijdens het debat sprak minister De Jonge van Volksgezondheid studenten nog aan op hun verantwoordelijkheid om mee te werken aan het bron- en contactonderzoek. Hij verwees naar Rotterdam, waar het aantal besmettingen onder jongeren toeneemt. “Dan hoor ik dat bijvoorbeeld studenten zeggen: ja, de groeten, ik moet ook gewoon mijn studentenbaantje houden en mijn kamer betalen. Ik doe dus even niet mee aan bron- en contactonderzoek, want stel dat ik als contact naar voren kom, dan kan ik een paar weken in quarantaine.”

Die houding kan volgens De Jonge niet door de beugel. “Als we het zo doen, dan houden we het virus er gewoon niet onder. Ik vind dus wel dat we daar streng tegen moeten zijn.”

Foto: beeldveld.nl

Heeft iedereen straks een kamer?

De coronacrisis is “een zegen” voor kamerzoekers, kopte RTL Nieuws. In april werden er op platform Kamernet 53 procent meer kamers aangeboden dan in diezelfde periode vorig jaar. Begin juli was dat nog altijd 18 procent meer, maar het aanbod verschilt wel per studentenstad: zo werden in Rotterdam 15 procent meer kamers aangeboden, in Utrecht 38 procent en in Amsterdam zelfs 44 procent meer.

Toch is niet iedereen optimistisch. In Delft zijn de wachtlijsten voor gesubsidieerde studentenkamers “onverminderd lang”, schrijft het AD. In Nijmegen en Arnhem is studentenhuisvester SSH& om die reden maar overgestapt op een lotingssysteem. Ook volgens directeur Paul Tholenaars van Kences, de koepelorganisatie van studentenhuisvesters, is de huidige ruimte slechts tijdelijk. Zowel het aantal studenten als het tekort aan woningen blijft immers toenemen, zegt hij tegen RTL.

Studenten starten corona-petities…

Sinds maart regent het petities over allerlei corona-gerelateerde onderwerpen. Een Tilburgse psychologiestudent stelde voor om het collegegeld van afgelopen studiejaar deels terug te betalen, of de tarieven voor het komend jaar flink te verlagen, schrijft Univers. Haar idee krijgt veel steun: de teller staat op ruim 47 duizend handtekeningen. Universiteitenvereniging VSNU erkent dat het online onderwijs het niet haalt bij wat er normaal geboden wordt. Maar aan de basiseisen wordt voldaan, zei voorzitter Pieter Duisenberg bij BNR.

…reizen naar hun zomeronderwijs…

Door de coronacrisis zijn sommige studenten genoodzaakt om deze zomer werkgroepen, colleges of hun stage in te halen. Maar gratis reizen met hun ov-studentenkaart zat er van 16 juli tot en met 16 augustus niet in. Dat is oneerlijk, vinden de Landelijke Studentenvakbond en het Interstedelijk Studenten Overleg. De studentenorganisaties zijn een meldpunt gestart waar studenten die nu zomeronderwijs moeten volgen hun verhaal kunnen delen.

…studeren in de kerk…

Zo’n 250 studenten van de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam en Groningen zullen komend semester college volgen in de kerk. In de universiteitsgebouwen is het immers niet mogelijk om iedereen anderhalve meter afstand te laten houden, schrijft Trouw. Het initiatief hoeft zich natuurlijk niet te beperken tot de theologische universiteit. Onder meer de jongeren van Coalitie-Y pleiten al langere tijd voor onderwijs op alternatieve locaties, zoals kerken, theaters en congrescentra. Over de grens in de Belgische plaats Duffel wordt de kerk deze maand ingezet als studieplek, meldt Het Laatste Nieuws.

…en smelten weg op hun kamer

Wie het momenteel zwaar denkt te hebben in huis of op kantoor moet beslist even op bezoek bij studentencomplex De Zwarte Dozen in Leiden. Als het buiten warm is, stijgt het kwik daar in de kamers naar wel 40 graden. Het gebouw bestaat uit prefab units die niet alleen in de winter, maar ook in de zomer veel warmte vasthouden. Studentenhuisvester DUWO zoekt al sinds de oplevering van het complex in 2011 naar een oplossing. Airconditioning wordt te duur, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Wel loopt er een proef met zonwerende raamfolie.

Rechtbank beperkt invloed bisschoppen op Nijmeegse universiteit

De katholieke kerk mag zich voorlopig niet meer bemoeien met de benoeming van nieuwe toezichthouders bij de Radboud Universiteit en het Radboud UMC. Ook kan ze de ontvlechting van universiteit en ziekenhuis niet langer blokkeren.

De Nederlandse bisschoppen hebben van oudsher het recht om nieuwe bestuursleden te benoemen van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU), de toezichthouder van zowel de Nijmeegse universiteit als het academische ziekenhuis. Op die manier kunnen ze de katholieke identiteit van de ‘bijzondere’ universiteit bewaken.

Maar vanaf 2014 gingen de bisschoppen steeds strengere eisen stellen en weigerden zij een aantal voorgedragen kandidaten omdat die ‘onvoldoende katholiek’ zouden zijn. Daardoor kan een vacature niet worden vervuld en blijven bestuursleden langer dan wenselijk aan. Ook werden de SKU en de bisschoppen het niet eens over de bestuurlijke splitsing van Radboud Universiteit en Radboud UMC.

Om uit de impasse te komen spande de SKU een procedure aan bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. Die oordeelde in juli dat de manier waarop de bisschoppen hun bevoegdheden inzetten schadelijk is voor de – publiek gefinancierde – universiteit en het UMC. Het bestuur van de SKU krijgt tijdelijk het recht om zelf zijn leden te ontslaan en te benoemen, en om de ontvlechting van de universiteit en het UMC te regelen. Er komen uiteindelijk twee stichtingen en twee raden van toezicht, waarvan de bisschoppen straks nog maar één lid mogen benoemen. Het is nog niet bekend of de bisschoppen in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

De TU Eindhoven was iets te streng…

Een conciërge van de TU Eindhoven die in 2016 enkele flessen wijn stal, had daar niet zomaar voor mogen worden ontslagen. Die straf was te zwaar, oordeelt de rechter nu. De man werkte al tien jaar als conciërge op de universiteit toen er camerabeelden opdoken waarop hij het terrein afreed met de flessen wijn in zijn auto. Het bestuur moet een lichtere straf bedenken en ruim tweeduizend euro proceskosten vergoeden.

… maar de IND is lekker coulant

Goed nieuws voor studenten van buiten Europa die door de coronacrisis krap bij kas zitten: zij kunnen hierdoor niet langer hun verblijfsvergunning verliezen. Normaal gesproken moeten niet-EU studenten via hun Nederlandse universiteit of hogeschool kunnen aantonen dat zij nog zeker een jaar voldoende budget hebben. Het gaat dan om bijna 900 euro per maand, maar die inkomenseis heeft de IND vanwege de coronacrisis tijdelijk versoepeld.

Beetje keelpijn? Toch testen!

‘Niet lullen, maar testen!’ Nu het aantal besmettingen onder twintigers oploopt, zijn studentenverenigingen in Rotterdam een eigen anti-coronacampagne gestart. De afgelopen weken raakten meer dan twintig Rotterdamse studenten besmet met het virus. De verenigingen sporen medestudenten aan om zich vooral te laten testen bij klachten, ook als het gaat om milde verschijnselen zoals keelpijn.

Hackers slaan toe bij TU Delft en Universiteit Utrecht

Tijdens een grootschalige ransomware-aanval op de Amerikaanse crm-leverancier Blackbaud hebben hackers privégegevens buitgemaakt van alumni van de TU Delft en de Universiteit Utrecht. De aanval vond tussen februari en mei plaats en de universiteiten zijn in juli door Blackbaud geïnformeerd. Volgens beide instellingen hebben de hackers alleen toegang gekregen tot verouderde databestanden. Deze zijn inmiddels vernietigd omdat Blackbaud losgeld heeft betaald. Het lijkt erop dat de gegevens niet verder zijn verspreid.

Volgens de BBC zijn wereldwijd tientallen organisaties slachtoffer geworden van het Blackbaud-datalek, waaronder Britse, Amerikaanse en Canadese universiteiten en verschillende non-profitorganisaties.

Trump houdt internationale eerstejaars buiten de deur

Even leek het alsof alle internationale studenten in de VS die na de zomer alleen online onderwijs kunnen volgen, het land zouden moeten verlaten. Zover kwam het niet: nadat universiteiten een rechtszaak aanspanden, schrapte Trump zijn omstreden nieuwe visumregels weer. Maar voor nieuwe internationale studenten die komend semester alleen online lessen volgen, lijkt het doek wel gevallen. Zij krijgen geen visum om de VS binnen te komen. Dat meldt de website van de Amerikaanse immigratiedienst.

De beperking geldt voor internationale studenten die zich na 9 maart bij een Amerikaanse universiteit hebben ingeschreven voor een opleiding die komend semester ‘100 procent online’ zal plaatsvinden. Internationals die nu al in de VS zijn, of die terugkeren uit hun thuisland en al een visum op zak hebben, hoeven zich (vooralsnog) geen zorgen te maken.