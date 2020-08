Studentenverenigingen trekken veel meer nieuwe leden

Flyers uitdelen kon niet en grote wervende feesten waren verboden. Toch trekken de studentenverenigingen vijftig procent meer leden dan vorig jaar, blijkt uit cijfers van de Landelijke Kamer van Verenigingen.

De studentenverenigingen vreesden dat ze maar moeilijk nieuwe leden konden aantrekken, nu de introductieperiodes niet doorgingen. Maar de eerstejaars hebben zelf de weg naar de sociëteiten gevonden.

De 48 studentenverenigingen die de LKvV vertegenwoordigt telden vorig jaar tienduizend nieuwe inschrijvingen en nu staat de teller al op ruim 15 duizend.

Cijfers LKvV

Vooral in Eindhoven (+79 procent), Utrecht en Groningen (+66 procent) is de toestroom groot. In Amsterdam en Utrecht zijn de cijfers nog niet compleet en bij een aantal verenigingen kunnen nieuwe leden zich nog inschrijven, dus het totale aantal kan nog oplopen.

Nieuwe mensen leren kennen

Bij de verenigingen zullen allerlei online activiteiten plaatsvinden, zegt preses Yorick van der Heiden van de LKvV, “maar elkaar fysiek ontmoeten is nog steeds de beste manier is om nieuwe mensen te leren kennen”.

Alle verenigingen zijn sinds 1 juni weer open volgens het horecamodel, dus op anderhalve meter afstand met aangewezen zitplaatsen. Van der Heiden: “Dat maakt de capaciteit van je ruimte wel flink kleiner dan als je een dansfeest kunt houden waar de mensen schouder aan schouder staan. De leden kunnen dus minder vaak naar de sociëteit, maar ontmoeten elkaar nog altijd wel in het echt.”