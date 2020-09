Alléén maar online onderwijs bij ASIS, tijd voor een tussenstand

Bij de internationale academie van Avans hebben docenten hun colleges en papieren toetsen moeten inruilen voor digitale leeromgevingen. ASIS doet alles online, maar hoe gaat dat tot nu toe?

Voor de kersverse eerstejaars van International Business en Finance & Control International begon het jaar in stijl: met een introductie die volledig online werd verzorgd. Daarover later meer.

Want met veel vrolijkheid en goede moed zijn docenten en studenten begonnen met het online curriculum. Optredens in klaslokalen en collegezalen werden ingeruild voor lessen in Teams. Het volledige eerste semester van de opleidingen International Business en Finance & Control International wordt digitaal verzorgd. Dat doet de academie zodat ook internationale studenten mee kunnen doen. “Verreweg de meeste internationale studenten zijn nog in hun thuisland”, zegt Janneke Nobelen, docent en eerstejaarscoördinator bij ASIS. “Ze wonen verspreid over de wereld, van Botswana tot Japan.”

Online lesgeven gaat nog niet zonder slag of stoot. Het moeilijkste, daar zijn de meeste docenten het over eens, is interactie. “De dynamiek is online niet hetzelfde. Er zijn allerlei hulpmiddelen, maar die vervangen echte ontmoetingen met studenten niet”, zegt Nobelen.

‘Het is voor veel studenten laagdrempeliger om online een vraag te stellen dan in het echt’

Stille studenten krijgen stem

Toch zijn er ook lichtpuntjes. Digitale didactiek is anders, maar biedt nieuwe kansen, ondervinden docenten. “Het is voor veel studenten laagdrempeliger om online een vraag te stellen dan in het echt”, legt Nobelen uit. Stillere studenten krijgen makkelijker een stem via de chatmogelijkheden.

De aanwezigheid lijdt er vooralsnog ook niet onder. Eerstejaars komen, op enkele uitzonderingen na, allemaal opdagen tijdens de lessen in Teams. Nobelen: “De aanwezigheid is altijd hoog onder eerstejaars. Het is fijn om te zien dat het online niet anders is.” Dat is belangrijk, want het wordt vaak als belangrijk element beschouwd voor studiesucces.

Hoe vinden de studenten het?

Twee nieuwbakken studenten vertellen hoe zij het coronaproof-onderwijs ervaren. “Het is relaxed dat ik voorlopig in mijn thuisland kan blijven. Ik hoef geen huur te betalen in Nederland, zo kan ik nog even sparen”, vertelt de Bulgaarse Victor Bojilov, eerstejaars Finance & Control International.

Dat beaamt Max van Raamsdonk. Max studeert International Business in Den Bosch en woont in België. Hij gaat voorlopig niet op kamers. “Dat scheelt me een hoop geld. Eerst maar eens focussen op dit eerste jaar.”

Meer discipline

Zorgen over het online onderwijs hebben de twee ook. “Het vergt zoveel meer discipline om alles online te moeten doen”, verzucht Max. “Ik ben een sociaal dier en krijg energie en motivatie van fysieke ontmoetingen. Die blijven nu uit. Thuis op mijn laptop is het echt andere koek. Die drive moet nu 100 procent uit mezelf komen.”

Max zegt onder de indruk te zijn van de kwaliteit van het onderwijs. Hij vindt het knap hoe docenten de cursussen hebben omgevormd tot onlineonderwijs. “Ik heb niets dan begrip en lof voor ze.” Victor zegt ook verbaasd te zijn over de “hoge kwaliteit” van zijn lessen.

Max heeft al veel contact met klasgenoten. “In het virtuele klaslokaal is best veel interactie. Maar binnenkort willen we met een paar ook fysiek afspreken. We hebben begrepen dat het bij Avans niet kan, dus wijken we uit naar een andere locatie.”

‘Ik had gehoopt op een studietijd met reuring

Victor denkt dat het moeilijk wordt om vrienden te maken. “Ik woon in Bulgarije en ontmoet studenten alleen online. Er zijn zelfs klasgenoten die in een andere tijdzone zitten. Afspraken maken is dus niet echt makkelijk” Hij is bang dat hij veel van het ”echte studentenleven” gaat missen. “Ik had gehoopt op een studietijd met reuring. Maar ik weet dat ik dat in het eerste jaar wel kan vergeten.”

Gaat ASIS in het tweede semester door met onlineonderwijs? Dat hangt af van wat corona doet”, zegt Nobelen. “Na de crisis gaan we hopelijk naar een vorm van hybride onderwijs. Waarbij we online niet afzetten tegen de fysieke vorm. We willen juist toe naar een gemixte vorm.”

Een digitale introductie

Ook voor de introductieweek van ASIS was veel animo. Van de 269 nieuwbakken studenten deden ruim 220 studenten mee. Ze leerden elkaar kennen door opdrachten en borrelpraat. Niet hutjemutje aan de toog in een Bredase kroeg. Ze kropen achter hun computer voor de intro.



“Na afloop was de stemming onder docenten en medewerkers euforisch”, vertelt Nobelen. “We waren heel blij dat het zo’n succes was.” Het was de eerste keer dat Avans een intro helemaal digitaal verzorgde.



Halen eerstejaars wel plezier halen uit een online intro? “Die indruk had ik wel”, zegt Nobelen. “Studenten deden fanatiek mee aan de zogeheten business challenges. En met verschillende onderdelen konden ze munten verzamelen in een app. De eerstejaars waren daar enorm mee bezig. Ik werd bestookt met vragen over de puntentelling. En tijdens een gezamenlijk spel sprongen de webcams van de studenten aan. Ze probeerden in allerijl punten te scoren. Heel grappig gezicht.”



Eerstejaars Victor Bojilov is niet ontevreden. “Het was beter dan ik had verwacht”, blikt hij terug. Een fysieke bijeenkomst was nog altijd leuker geweest, maar het is wat het is.”