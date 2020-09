Arriva’s tijdelijke dienstregeling: Busje komt zo – of toch niet?

Ga jij met de bus naar Avans? Let dan even op, want in heel Brabant is een tijdelijke dienstregeling. Omdat door corona minder mensen de bus pakken, heeft Arriva bussen in de spits geschrapt. Gelukkig voor studenten worden buslijnen 1, 8 en 9 in Breda afgestemd op de start- en eindtijden van de lessen van Avans, BUas en Curio.

Welke bussen rijden zoals normaal?

Over de stadsbuslijnen in Breda, Tilburg, Den Bosch, Bergen op Zoom en Roosendaal hoef je je niet druk te maken: die rijden volgens de normale dienstregeling. ’s Avonds en in het weekend kun je bij de meeste andere buslijnen (dus ook in andere plaatsen) rekenen op de gebruikelijke tijden.

Welke bussen rijden niet?

Nachtbussen in Breda, Tilburg en Den Bosch rijden voorlopig niet. Ook buurtbussen blijven nog een tijdje in de garage staan. Wees alert als je voor de coronacrisis gebruik maakte van de volgende lijnen, die zullen voorlopig helemaal niet vertrekken:

Lijn 600 Kaatsheuvel – Den Bosch

Lijn 602 Waalwijk – Tilburg Stappegoor

Lijn 606 Uden – Den Bosch

Lijn 611 Oud Gastel – Breda

Lijn 612 Rucphen – Breda

Lijn 616 Etten-Leur – Breda

Lijn 619 Klundert – Breda

Lijn 622 Lage Zwaluwe – Breda

Lijn 623 Made – Breda

Lijn 627 Dongen – Breda

Lijn 629 Oosterhout – Tilburg

Lijn 636 Waalwijk – Tilburg

Lijn 638 Grave – Cuijk

Lijn 692 Landhorst – Boxmeer

Waar rijden extra bussen?

Er zijn ook bussen die juist vaker zullen vertrekken dan in de normale dienstregeling. Op drukke trajecten, zoals tussen Uden en Den Bosch, zullen extra bussen rijden om reizigers in de bus de ruimte te geven.

Kijk dus voor je weer de bus pakt even op Arriva of 9292 om te zien met welke bus je van A naar B komt. Wanneer je instapt, denk dan ook aan je mondkapje, want die blijft verplicht!