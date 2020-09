Avansdocent Gabri Heinrichs krijgt promotiebeurs: ‘Heel relevant voor mijn studenten’

‘’Dit voelt super. Het is een beloning na hard werken, een die niet iedereen gegund is’’, vertelt Gabri Heinrichs opgewekt over zijn ontvangen promotiebeurs. “Deze beurs maakt de weg vrij om mijn onderzoek te doen, en daar ben ik heel blij mee.’’

De docent Communication & Multimedia Design in Den Bosch diende een onderzoeksvoorstel in naar de werkwijze van accredatiepanels. Een accredatiepanel is een groep onafhankelijke experts die de kwaliteit van alle opleidingen binnen hbo’s en universiteiten onderzoekt. Tevens keuren ze de opleidingen. De leden komen uit het werkveld en het onderwijs. Is hun oordeel positief? Dan mag een opleiding diploma’s uitgeven. Zo niet; dan hebben ze een probleem. Het voorstel diende Heinrichs in bij de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

‘’Er was nog nooit onderzoek naar dat onderwerp gedaan. Niet in Nederland, maar ook niet daarbuiten’’, zegt Heinrichs. ‘’Dat vond ik heel opvallend, want hoe weet je dan of je een goed oordeel kunt vellen?”

Belangrijk voor studenten

Het onderwerp klinkt misschien wat abstract, maar is volgens Heinrichs erg relevant voor studenten. “Die moeten erop kunnen vertrouwen dat ze op de goede opleiding zitten’’, vertelt hij. ‘’Belangrijk is dat ze ervan uit moeten kunnen gaan dat er bij die kwaliteitsonderzoeken zorgvuldig en objectief is gehandeld.”

Er zijn wel regels die moeten verzekeren dat die onderzoeken zorgvuldig verlopen, maar het is belangrijk om te weten dat die ook werken. Dat is de moeite waard om te onderzoeken.’’

Combineren met lesgeven

Zijn onderzoek begint in februari 2021. Heinrichs combineert het met zijn werk als docent bij Avans. Hij geeft er twee dagen per week les. ‘’En dat is te doen”, zegt hij. “Nog niet zo lang geleden ben ik afgestudeerd als filosoof. Toen was ik ook al hbo-docent. In die periode dat ik studeerde ging dat combineren me ook goed af.”

Heinrichs hoopt de ervaring die hij opdoet tijdens zijn promotieonderzoek in te kunnen zetten in zijn lessen. “Mijn onderzoek is explorerend. Ik ga het samen doen met de studenten Ontwerp, van begin tot eind’’, zegt hij. ‘’Ook wordt het uitgevoerd met experts uit een gemengd werkveld. Mensen van overheden, scholen en maatschappelijke organisaties zijn erbij betrokken. Er zijn veel belangen, die je bij elkaar moet zien te krijgen. Dat zijn waardevolle dingen voor mijn studenten.’’

Benieuwd naar het onderzoek van Heinrichs of wil je contact met hem opnemen? Dat kan via deze pagina.