Avansstudent Anna basketbalt in de eredivisie: ‘Pittig om dit te combineren met mijn afstuderen’

Foto: Anna van Dalsum

Communicatiestudent Anna van Dalsum basketbalt dit seizoen in de eredivisie voor vrouwen. Samen met haar zusje maakte ze de overstap naar Utrecht Cangeroes. Een nieuwe stap in haar basketbalcarrière waarvoor ze – naast haar afstuderen – zo’n vier à vijf keer in de week in de sporthal te vinden is. “Ik hoop bij dit team beter te leren verdedigen en een vaste speelster te worden.”

“Ik kreeg afgelopen weekend meer speelminuten dan ik had verwacht tijdens de oefenwedstrijd tegen eredivisieteam Landslake Lions”, vertelt Anna, die in Breda studeert, enthousiast. “Het was een zware wedstrijd tegen een sterke tegenstander die ieder jaar meedoet voor het kampioenschap.” Voor Anna was het de eerste keer dat ze tegen een team van dit niveau speelde. “Dat vond ik even wennen en ik moet nog veel leren. Ik ben blij dat er oefenwedstrijden worden georganiseerd voor de competitie in oktober officieel begint.”

Debuut senioren

Al op 6-jarige leeftijd trok Anna basketbalschoenen aan. “Mijn vader, opa en oom basketbalden ook, dus de liefde voor de sport is er met de paplepel ingegoten.” Haar eerste stappen op het veld zette ze bij Eastwood Tigers in Oosterhout. Niet veel later stapte ze over naar Barons Breda Basketbal, de vereniging waar haar opa én vader erelid van zijn. Op 13-jarige leeftijd maakte ze haar debuut bij de senioren tot de zusjes in 2015 de overstap maakten naar Almonte in Eindhoven, waar de meiden in de U20 gingen spelen, op eredivisieniveau.

14 jaar later is Anna nog steeds verknocht aan het spelletje waarin ze elk jaar beter werd en uiteindelijk een plek kreeg in het eredivisieteam van Utrecht Cangeroes. En dat is wennen. “Het spel is fysieker en sneller. Bij dit team wil ik graag beter leren verdedigen. Dat kan ik zeker van mijn teamgenoten leren.”

Minor en afstuderen

Nadat ze vorig jaar stage liep bij Jamin waar ze onderzoek deed naar het koopgedrag van vrouwen tussen de 30 en 55 jaar is Anna inmiddels aan haar vierde jaar begonnen en volgt ze de minor Branding aan Avans. “Dat valt goed te combineren met het basketbal omdat de meeste lessen online zijn. Ik ben wel benieuwd hoe ik het straks ga doen als ik mijn scriptie moet schrijven. Dat wordt even pittig, maar gelukkig is de competitie dan al bijna voorbij.”

Het overgrote deel van hun basketbalcarrière speelden Anna en Lisa samen in een team. Of dat een beetje goed ging, als zusjes onder elkaar? “Die vraag krijgen we echt heel vaak. Soms botst het tussen ons, maar dat hebben we zo uitgesproken. Met haar kan ik fijn sparren over hoe het ging en we geven elkaar feedback.”

Foto: Anna van Dalsum