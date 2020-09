Avansstudent Dani is 22 en lijsttrekker van de SP

‘’Enorm tof, enorm vet’’, zo noemt Avansstudent Dani zijn benoeming tot lijsttrekker bij de SP in Vught, wat woensdag bekend is geworden.‘’Zelf wist ik het al een tijdje, dus ik kon er al even aan wennen, maar het is niet niets.”

Hoewel hij wel altijd stemt, had Dani Smith niet gedacht ooit lijsttrekker van een politieke partij te worden. Dat gebeurde per toeval. ‘’Voor mijn opleiding was ik bezig met een opdracht waarvoor we ambtenaren of politici moesten interviewen. Ik kwam uit bij SP’er Henri Swinkels uit Vught, waarmee ik wel anderhalf uur praatte’’, zegt Dani.

‘’Aan het eind van het gesprek vroeg hij: ‘mag ik heel brutaal vragen of je je verkiesbaar wil stellen?’ Toen ik zei dat eigenlijk best wel te willen, vroeg hij: ‘mag ik nu een nóg brutalere vraag stellen: wil je lijsttrekker worden?’ De huidige nummer een gaat naar Frankrijk, de nummer twee wilde niet, dus was er een plekje vrij. Maar ik moest er natuurlijk wel even over nadenken.’’

Goede ondersteuning

Na een denkperiode besloot hij het te doen. ‘’Blijkbaar hebben ze iets in me gezien en ik doe het natuurlijk niet alleen. Er zit een heel orgaan van mensen achter mij die me onwijs helpen. Van actievoerders op straat tot zij die beleidstukken behapbaar maken; ik word ontzettend goed ondersteund.’’

Met zijn geringe ervaring en jonge leeftijd, net als die van de nummer twee op de lijst Ayah Yacoub, ook 22 jaar, zullen er in de toekomst ongetwijfeld reacties van anderen komen. ‘’Maar politiek gaat om visie en inhoud, en die heb ik”, vertelt hij. ”Ik ga gewoon mijn best doen, en eerlijk en principieel zijn.”

Zwarte Piet

Dani wil zich met zijn jonge leeftijd inzetten om zich vooral bezig te gaan houden met thema’s waarmee hij zich goed kan relateren: klimaatverandering, woonruimte voor jongeren en sociale inclusie. ‘’Dat zijn thema’s die voor mij erg belangrijk zijn. Ik kan straks geen eigen huis kopen in Vught. Wat voor praktijken zijn dat? Ook thema’s als Black Lives Matters en Zwarte Piet vind ik belangrijk, omdat we daar beter in kunnen doen dan nu het geval is’’, zegt hij. ‘’Tijdens mijn werk zal ik vast fouten gaan maken, maar daar ben ik niet bang voor. Ik leer ervan.”



Drie werkdagen in een dag

Naast zijn werk als fractievoorzitter, waaraan hij in december officieel begint, is hij ook nog vierdejaarsstudent Bestuurskunde in Den Bosch. Hoe hij dat allemaal gaat combineren, weet Dani nog niet. ‘’Mijn vader zegt altijd dat er drie werkdagen in een dag zitten en daar zit wel wat in’’, zegt hij lachend. ‘’Ik denk dat je het werk zo zwaar maakt als je zelf wilt. En je doet iets heel nobels, je vertegenwoordigt het volk. Dat zijn leuke werkzaamheden die ik graag verricht. Ik heb er heel veel zin in.’’