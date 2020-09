Avansstudent Luuk zit in quarantaine in Tilburgs studentenhuis

Wat doe je als je in een studentenhuis woont met 33 studenten en er één positief test op corona? De boodschappen worden bezorgd en binnenshuis draagt iedereen mondkapjes. Student Commerciële Economie Luuk van Bakel kan er sinds een week over meepraten, al is hij vanaf maandag als het goed is weer vrij man.

“Even hoopte ik nog dat we niet met z’n allen in quarantaine hoefden, maar stiekem wist ik het al wel”, vertelt Luuk vanuit zijn studentenkamer in Tilburg. “Samen besloten we het meteen serieus aan te pakken, zodat we niet langer dan tien dagen in quarantaine hoefden. Na iedere douchebeurt of wc-bezoek maken we schoon en we dragen mondkapjes tijdens het koken, of als je klachten hebt.”

Van de 33 huisgenoten zijn er twaalf die in het Tilburgse studentenhuis ‘opgesloten’ zitten. “De rest was bij hun ouders en is daar gebleven. Daardoor konden we wc’s en badkamers verdelen. Patiënt zero heeft zelfs de hele bovenverdieping tot haar beschikking, waar ze in volledige isolatie kan.”

Luuk is afgelopen weekend met haar naar de huisarts geweest. “Iemand moest haar brengen en omdat ik een auto heb, deed ik het. Stiekem zag ik het ook een beetje als een uitje.” Ramen open, desinfectie mee en mondkapjes op. Ondanks die maatregelen kreeg Luuk vlak na het weekend een kriebelhoest. “Ik vermoedde dat het wel mee zou vallen, maar voor de zekerheid liet ik me toch testen. Stel dat ik besmet was, kon ik het weer overdragen aan huisgenoten en zouden we nog eens tien dagen in quarantaine moeten.” Gelukkig bleek de coronatest negatief. “Maar tot die tijd droeg ik een mondkapje om het zekere voor het onzekere te nemen.”

Op elkaar aangewezen

In het studentenhuis ontstaan ondertussen verschillende initiatieven. Zo maken twee huisgenoten van Luuk een podcast om de quarantainetijd vast te leggen voor later en groeien de bewoners meer naar elkaar toe, volgens de student. “Dat is omdat we nu op elkaar aangewezen zijn. Een van ons heeft een halve dag besteed aan het maken van een boodschappenlijstje en om de bezorging van de boodschappen te verdelen. Ik ging met patiënt zero naar de huisarts en we maken allemaal de voorzieningen extra schoon na een douchebeurt of wc-bezoek.”

Een beetje saai is het wel om in quarantaine te moeten. “Eigenlijk doe ik niet zoveel nu. Mijn lessen zijn nog niet begonnen”, vertelt Luuk. Dat betekent niet dat er niks te beleven valt in het Tilburgse quarantainehuis. “We krijgen veel media-aandacht en waren te zien bij EditieNL en mijn huisgenoten waren te horen bij de Coen en Sander Show. En ik win veel potjes FIFA van mijn huisgenoten.”

Realitycheck?

Of deze quarantainetijd ook een realitycheck is voor Luuk? “Eerlijk gezegd dacht ik de laatste tijd: ‘het zal allemaal wel’. Maar doordat ik dit nu meemaak, ben ik me er weer van bewust dat dit een serieuze zaak is.”

Ook heeft hij nog wat tips voor andere studentenhuizen die hetzelfde meemaken: “Vermijd drukke plekken zodat je het virus niet krijgt. Als je tóch in quarantaine moet, wees dan tolerant naar elkaar. Natuurlijk ontstaan er ergernissen, maar je zit allemaal in hetzelfde schuitje. En houd afstand van elkaar.”