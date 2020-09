Avansstudenten denken mee over Oeteldonks carnaval

Hoe moet je Carnaval vieren in Oeteldonk op anderhalve meter van elkaar? Over die vraag bogen Avansstudenten Industrie & Informatica zich de afgelopen tijd. Onder toeziend oog van een vakjury presenteerden zij afgelopen vrijdag hun bevindingen tijdens een hackhaton in het StadsLab IOT in Den Bosch.

‘’Het moet mogelijk zijn om te kunnen carnavallen in 2021!’’, zegt vierdejaarsstudent Dimitri Argyroudis. Hij is samen met zijn team en twee andere groepjes tot winnaar gekozen. ‘’Niet in de normale vorm en helaas zonder polonaise en hutjemutje op elkaar. Maar volgens onze conclusie kan het doorgaan.’’

Bierplein

Met zijn minorgenoten dacht hij tijdens de minor Emerging Technologies Playground na over innovatieve plannen en suggesties om carnaval mogelijk te maken. De eindresultaten werden onder andere gepresenteerd aan de minister-president van de Oeteldonksche Club en aan leden van de Bossche gemeenteraad. En die waren onder de indruk van hun ideeën. Een daarvan was het creëren van minder voor de hand liggende feestterreinen voor groepen bezoekers, zodat er beter gespreid kan worden. Zoals het parkeerterrein van de Brabanthallen.



”Daar kunnen we een gezellig plein creëren waar bezoekers in groepjes van vijf aan een tafel zitten met een bierpaal met daarin zes liter bier’’, vertelt Dimitri. ”Als daar ook nog eens grote LED-schermen worden opgehangen, kunnen bezoekers zo toch belangrijke momenten als de onthulling en begrafenis van Knillis op de Markt meekrijgen.”

Oetelbox

De ‘Oetelbox’, een goodiebag met daarin carnavalsproducten voor thuis, kwam uit de koker van het groepje van Dimitri. ”Denk dan aan een custom made bierglas, een sjaal en een kartonnen VR-bril, waarmee mensen in risicogroepen tóch naar de optocht en andere momenten kunnen kijken. Ook voor Oeteldonkers die in het buitenland wonen is dat misschien iets.’’

Na afloop van het evenement werd de vierdejaarsstudent uitgenodigd om lid te worden van de Oeteldonksche Club, om zo verder mee te denken over Carnaval in 2021. Ook de gemeenteraadsleden zeiden toe de ideeën van de studenten mee te nemen. ”Daar ben ik blij mee, want carnaval betekent een hoop voor mensen. Het is een stukje traditie. Het gezellig samenkomen, het zingen van liedjes, een biertje drinken; het zou zonde zijn als dat verdwijnt.’’