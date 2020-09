Beerpong zonder bier voor eerstejaars Communicatie

Doventolk Irma imiteren (oftewel hints spelen) in een sporthal versierd met wc-papier: de introductiedag van de opleiding Communicatie was afgelopen vrijdag helemaal in coronastijl. De dag, getiteld Comm.rona, is georganiseerd door studievereniging Comm.on. Kersverse voorzitter Maro Luijpers is trots dat de vereniging ondanks de coronacrisis toch een leuke intro kan organiseren: “Tot het laatste moment bleef onzeker wat wel of niet mogelijk zou zijn. Het is leuk om te zien dat de activiteiten bij de studenten in de smaak vallen.”

Waterpong

Bij het waterpongen zit de sfeer er goed in. Waar het spel andere jaren met bekers bier werd gespeeld, is de introductie dit jaar door de coronaregels alcoholvrij. Of het spel ook zonder bier wil lukken? “Wel als je bij ons in het team zit!”, roepen de jongens die links van de tafel staan, terwijl teamgenoot Steven het pingpongballetje in een beker van tegenstander Tom gooit.

In het enthousiasme van het spel wordt de anderhalve meter even vergeten. Daarom gaat voorzitter Maro even achter de microfoon staan: “Denk aan de anderhalve meter afstand!”

Hamsteren

Verderop wordt gehamsterd: onder leiding van docent Christian Vermeer moeten de studenten met verschillende overlevingsitems zoals wc-papier, noodles en afwasmiddel, in de goede volgorde (volgens het briefje van de docent) gaan staan. Die moeten de studenten zien te achterhalen. Bij ieder nieuw rijtje dat de studenten vormen, zegt de docent hoeveel producten er op de goede plek staan, maar niet welke dit zijn. Dat vraagt om teamwork.

Christian Vermeer vindt het een feestje om te mogen helpen: “Ik werk al sinds 2001 bij Avans en geniet elk jaar weer van het enthousiasme van studenten.” Wanneer opgemerkt wordt dat veel nieuwe studenten na 2001 geboren zijn, lacht hij: “Moet je nagaan hoe oud ik ben!”

