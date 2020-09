Bij Avans haal je een laptop uit de muur

Even een beamer uit de muur halen, of een oplader voor je telefoon? Dat kan sinds kort op vier locaties van Avans. Daar staan uitleenmuren, die bestaan uit kluisjes waarin spullen liggen die je als student of medewerker goed kunt gebruiken.

Van sleutels van leenfietsen tot verloopstukjes voor een laptop en van rekenmachines tot camera’s: je vindt het in een van de vier uitleenmuren in Breda (Hogeschoollaan en Lovensdijkstraat), Den Bosch (Onderwijsboulevard) en Tilburg (Prof. Cobbenhagenlaan).

VR-bril

November vorig jaar werd in een enquête gevraagd wat Avansstudenten en -medewerkers graag uit zo’n muur willen lenen. Daarom zit er bijvoorbeeld op de locatie Lovensdijkstraat een VR-bril in de uitleenmuur, omdat werd aangegeven dat daar behoefte aan is.

Het voordeel van het nieuwe systeem is dat je als student of medewerker niet afhankelijk bent van de openingstijden van ICT Support of Multimedia Support voor het lenen van bijvoorbeeld een laptop of voicerecorder. Als het gebouw open is, kun je de gereserveerde spullen ophalen.

Geautomatiseerd

Dat het uitleenproces nu geautomatiseerd is, scheelt de medewerkers veel tijd, vertelt Daniël van Donselaar van de Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst (DIF). “Het systeem achter de uitleenmuur registreert wat je leent en of je het op tijd terugbrengt. Doe je dat niet, dan krijg je een waarschuwing. Na drie waarschuwingen kom je op een zwarte lijst en mag je niets meer lenen.” Dat staat beschreven in de uitleenvoorwaarden, waar iedereen die iets wil lenen mee akkoord moet gaan.

Studenten en medewerkers kunnen spullen reserveren via ServicePunt. Nadat ze hebben ingelogd en op de juiste tegel geklikt, krijgen ze de catalogus met producten te zien. Met de QR-code die ze in hun Avansmail ontvangen, kunnen ze bijna direct het kluisje in de uitleenmuur openen.

Wanneer DIF verwacht dat iets veel uitgeleend wordt, zoals laptops, zitten er meer in de uitleenmuur, zodat er altijd wel een beschikbaar is. Het komende jaar gaat DIF bekijken hoe het gaat en wat er geleend wordt. “Al zal dat de komende tijd door de maatregelen rondom corona nog wat anders zijn dan in de normale situatie”, zegt Viresh Sukdeo van DIF.