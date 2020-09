Coronavirus: ‘Jongeren zitten niet op een eiland’

Nu het aantal coronabesmettingen oploopt, wijzen veel vingers naar studenten. Ook voor hen zit er maar een ding op, waarschuwen RIVM en GGD: afstand houden. ‘Het virus blijft niet netjes binnen je vriendengroep.’

In vrijwel alle grote studentensteden loopt het aantal coronabesmettingen nog altijd op. Volgens de lokale GGD’en lopen studenten het coronavirus vooral op tijdens privéfeestjes in studentenhuizen. De NOS schreef over nieuwe clusters bij hospiteeravonden.

“Het is nog niet te laat, maar de tijd dringt”, schrijven Delftse studentenverenigingen in een waarschuwingsbrief aan hun leden. Feesten in studentenhuizen, “dat kan echt niet!”, berispte de Leidse rector Carel Stolker zijn jonge volgers dit weekend op twitter.

Solidariteit

De Landelijke Studentenvakbond heeft niet de indruk dat alle studenten elk weekend massaal privéfeestjes geven. “Maar voor sommige jongeren zijn die sociale contacten wel heel belangrijk”, zegt voorzitter Lyle Muns.

Nu clubs en studentenverenigingen strenge regels moeten volgen, is de privésfeer volgens hem vaak de enige plek om toch samen te komen. “Jongeren hebben uit solidariteit met kwetsbare groepen maandenlang binnen gezeten. Maar hoe langer zo’n situatie duurt, hoe moeilijker dat wordt. Dat geldt overigens niet alleen voor studenten: zelfs ministers en de koning hebben soms moeite met afstand houden.”

Kwetsbaar

Studenten wonen vaak heel dicht op elkaar, vervolgt Muns. “In grote steden, of op kamers met gedeelde gemeenschappelijke ruimtes. Dus ook als je geen stiekeme feestjes houdt, bent je als jongere vaak extra kwetsbaar.”

Maar stel dat studenten alleen onderling nauw contact hebben en buiten hun vriendengroep of studentenhuis wél netjes afstand houden: blijven de besmettingen dan niet binnen de perken? Die logica gaat niet op, vreest Muns. “Indirect komt het virus toch wel bij ouderen terecht.”

Lees meer: Avansstudent Luuk zit in quarantaine in Tilburgs studentenhuis

Groepen

De landelijke koepelorganisatie van GGD’en doet geen algemene uitspraken over studenten. “We zien dat de besmettingen vooral oplopen onder jonge mensen”, zegt woordvoerder Sonja Kloppenburg. “Daarbij maakt het niet uit of ze mbo’er, hbo’er, wo’er of werkend zijn.”

Jongeren tussen de 18 en 30 jaar brengen meer tijd door in groepen, vervolgt ze. “Dat is ook volkomen begrijpelijk, maar daar loop je wel het meeste risico.”

De gedachte dat het virus netjes binnen die eigen vriendengroep of binnen het studentenhuis kan blijven, is volgens haar niet te onderbouwen. “Jongeren zitten niet op een afgeschermd eiland. Heeft niemand dan nog andere contacten buiten die groep? Doen ze niet aan sport en zien ze hun ouders nooit? Dat lijkt me stug.”

Basisregels

Het is niet reëel, zegt ook woordvoerder Coen Berends van het RIVM. “Je kan op allerlei plekken met ouderen in contact komen, denk alleen al aan de supermarkt.”

Bovendien, waarschuwt hij: geheel veilig ben je ook als twintiger niet. “Er zijn ook jonge mensen die besmet raken en ernstig ziek worden, of die een lange herstelperiode nodig hebben.”

Hoe kunnen studenten het zowel veilig als gezellig houden? “Afstand houden blijft de boodschap”, zegt Berends. “Hoe moeilijk dat ook is. Zeker op momenten dat er wat bij gedronken wordt.”

Kloppenburg van de GGD kan het alleen maar beamen. “Je kunt best met tien mensen op een grasveld gaan zitten, maar niet met tien mensen op een studentenkamer. De basisregels zijn altijd hetzelfde gebleven, én ze zijn ontzettend simpel: anderhalve meter afstand houden en handen wassen.”