De missie van Wilton: dingen makkelijker maken

De eerste weken van het nieuwe lid van het College van Bestuur.

Naam: Sarah Wilton

Geboren in Den Bosch

Woont in Rotterdam

Werkte 20 jaar in de financiële dienstverlening, bij ING en ABN Amro.

Maakte in 2017 de stap van de bank naar het hoger onderwijs en werd directeur Bedrijfsvoering bij de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Sinds 1 september is Sarah Wilton lid van het College van Bestuur van Avans, naast Jacomine Ravensbergen en Paul Rüpp. Met Wiltons komst is het CvB weer op volle kracht. Haar aandachtsgebieden zijn onder meer een aantal academies en de diensten financiën, IT/IV, huisvesting en facilitair. Tijd voor een kennismakingsgesprek! Samen met vijf medewerkers en studenten vragen we naar haar drijfveren, toekomstvisie en haar favoriete chocolade.

Hoe zijn je eerste dagen?

“Het voelt als een warm bad. Ik ben dankbaar en ik vind het boeiend om hier aan de slag te gaan. Mensen lijken blij te zijn dat ik er ben en dat ik iemand ben van een andere generatie. De twee zittende leden wilden dat graag, zodat het nieuwe lid weer nieuwe zienswijzen mee kan nemen.”

Rianka van Seeters, facilitair team: Waarom wil je in het College van Bestuur?

“Een van mijn eigenschappen is dat ik het leuk vind om dingen makkelijker te maken. Het is fijn voor de student om vraaggericht onderwijs te ervaren en dat het aan de achterkant helemaal gefaciliteerd wordt. Naast dingen makkelijker maken, vind ik het een grote uitdaging om op grote schaal een organisatie aan te sturen. En Avans staat echt voor de student. Dat is bijvoorbeeld terug te zien in de keuze voor een foto van een student op de omslag van ons jaarverslag.”

Stijn van der Born, eerstejaars Finance & Control: Wat betreft corona. Een van de maatregelen is dat een docent les moet geven in twee lokalen. Ik merk dat ik soms een uur niets zit te doen als de docent in het andere lokaal is en dat vind ik lastig. Wat is de invloed van corona op Avans?

“Corona is een veelkoppig monster. Het heeft effect op ons hele welbevinden en dat is somber. Maar we kunnen meer dan we denken. Ik vind het vervelend voor Stijn. Hij is eerstejaars; vooral voor hen proberen we extra aandacht te geven aan fysiek onderwijs. Dat, nog rekening houdend met anderhalve meter afstand, is roostertechnisch een uitdaging.”

Max Bloemsaat, eerstejaars Ondernemerschap en Retail Manangement: Waar werk je en wat doe je de hele dag?

“Ik woon in Rotterdam en rijd naar Tilburg. Daar zit het CvB op de eerste etage van de locatie Cobbenhagenlaan. Maar ik kom ook graag bij de academies en de diensteenheden in Den Bosch en Breda. Ik ben nu vooral aan het kennismaken. Ik ga niet overal fysiek naar toe, doe veel digitaal vanuit huis. Voor het thuiswerken heb ik van zolder een tafeltje gehaald, dat staat nu in de inloopkast en dat is mijn werkplek geworden.”

Werk je graag alleen of in een team?

“Ik krijg energie van samenwerken met mensen. Maar ik hou ook van alleen zijn. Een van mijn hobby’s is schaken en dan het liefst tegen de schaakcomputer. Niemand die me lastigvalt en ik hoef me niet te storen aan een tegenstander die te lang nadenkt. Heerlijk!”

Tom Graafmans, vierdejaars Accountancy: Studenten in Breda zoeken in deze coronatijd een plek om rustig te studeren. Maar die zijn er nauwelijks. Studenten studeren nu eenmaal liever op locatie. Hoe kun je oplossen dat er toch studieplekken worden gecreëerd?

“Concreet is het antwoord dat er per academie gekeken wordt of er ruimtes beschikbaar zijn. Het is heel belangrijk om zulke vragen goed te onderzoeken. Als CvB moeten en kunnen wij daar wat mee. En dit is precies zo’n vraagstuk waarbij ik kijk of het makkelijker kan.”

Desiree van Aert, eerstejaars Human Resource Management: Ikzelf heb gekozen voor Avans omdat de opleiding goed scoorde in de Keuzegids, maar waarom zou, volgens jou, de student voor Avans moeten kiezen?

“Je kiest met je hart! Je weet in een nanoseconde of het klikt. Ik denk dat Avans erin slaagt om je een welkom gevoel te geven. Zo zal je altijd bij je naam genoemd worden en niet met je studentennummer!”

Rene Pelkmans van ICT Support: Wat is je favoriete chocoladesmaak?

“Puur! Lekker bitter! Toen ik in Antwerpen woonde heb ik de chocolade ontdekt van Pierre Marcolini. Maar hier in de buurt is Friandries Chocolaterie in Tilburg heel goed!”