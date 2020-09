Deze Avansstudenten hebben een kunstprijs gewonnen of maken daar kans op

Het prijzenseizoen is aangebroken voor studenten van AKV| St. Joost. De winnaars van de Jheronimus Atelierprijs en de Van Gogh AiR zijn al bekend, wie de St. Joostpenning en Lucasprijs winnen is nog even spannend. Het gaat om prijzen die jaarlijks worden uitgereikt aan studenten van de Kunstacademie. Een overzicht van de winnaars en genomineerden.

Jheronimus Atelierprijs 2020

Eerder berichtten we al over Manon Jeuken die de Atelierprijs in Den Bosch won. Daarmee won ze een jaar lang werkruimte in een atelier in kunstgalerie Willem Twee.



Atelierprijs Breda

Ook in Breda werd de prijs voor meest ondernemende student uitgereikt. Die ging naar student Beeldende Kunst Wouter van der Giessen. Ook hij wint een gratis atelierruimte, in Breda.

Winnaars Van Gogh AiR 2020

De Van Gogh AiR, de prijs die recht geeft op een maand residentie in de oude kosterwoning uit Van Goghs tijd, een geldprijs en een expositie in de Van GoghGalerie, wordt dit jaar voor het eerst aan twee studenten uitgereikt. De winnaars zijn:



Fenna Koot (Beeldende Kunst) met onder andere haar werk Appartement

Tosja van Lieshout (Beeldende Kunst) met onder andere haar werk Nightfarm



Lucasprijs

De genomineerden voor de Lucasprijs, de prijs voor beste Bossche afstudeerder zijn:



Rosalie Willemsz (Beeldende Kunst)

Tim van Iersel (Illustratie|Animatie)

Erik Kohler (Illustratie|Animatie)

Jonno Vaes (Grafisch|Ruimtelijk Ontwerp)

Kees Phijffer (Grafisch|Ruimtelijk Ontwerp)

St. Joostpenning

De genomineerden voor de St. Joostpenning, de prijs voor beste afstudeerder in Breda, zijn:



Floor Snels (Beeldende Kunst)

Maaike Twisk (Beeldende Kunst)

Larice Schuurbiers (Fotografie)

Niek Vergeer(Illustratie|Animatie)

Ries Verwegen (Illustratie|Animatie)

Mark van Cromvoirt (Grafisch|Ruimtelijk ontwerp)

Meyrem Altuntepe (Grafisch|Ruimtelijk ontwerp)



JBZ Award

De genomineerden voor de JBZ Award, de aanmoedigingsprijs met een cheque van 2500 euro voor beginnend beeldend talent, zijn:



Anne van den Berg (Beeldende Kunst)

Timon ter Avest (Beeldende Kunst)

Marloes Vreeswijk (Beeldende Kunst)

Iris Hendrickx (Illustratie|Animatie)

Lars van Kuppeveld (Grafisch|Ruimtelijk ontwerp)

Max Rijkers(Grafisch|Ruimtelijk ontwerp)

Nick van Steen (Grafisch|Ruimtelijk ontwerp)



Op 25 september vindt de jurering van de nog uit te reiken prijzen plaats. De prijsuitreiking is gelijktijdig met de graduation show, op 7 oktober.



Alle foto’s zijn gemaakt door Bas Wilders en Lara van der Beek.